Corea del Sur vs Costa de Marfil, en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 28 de marzo de 2026?

Este esperado encuentro dará inicio este sábado 28 de marzo a las 8:00 horas, hora del Centro de México

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¿A qué hora juega Corea del Sur vs Costa de Marfil hoy 28 de marzo de 2026?

El partido entre Corea del Sur y Costa de Marfil dará inicio este sábado 28 de marzo a las 8:00 horas, hora del Centro de México. Los aficionados deberán estar atentos para no perderse ni un momento del encuentro, ya que el silbatazo inicial marcará el comienzo de la intensa batalla en la cancha.

Alineaciones probables para el Corea del Sur vs Costa de Marfil de este sábado

Estos serían los once futbolistas de cada uno de los equipos:

Corea del Sur: Song; Seol, Cho, Park, Kim, Tae-Seok; Kang-In, Castrop, Kwon, Son; Oh

Costa de Marfil: Fofana; Doue, Kossounou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, Inao Oulai; Diallo, Guessand, Adingra

¿Quién transmite en vivo el Corea del Sur vs Costa de Marfil y dónde ver por TV y online?

El esperado encuentro entre Corea del Sur y Costa de Marfil estará disponible para los aficionados a través de distintos medios. Para quienes prefieren la televisión de paga, la transmisión oficial estará a cargo de TUDN, ofreciendo todos los detalles y comentarios en vivo del partido. Por otro lado, los seguidores que opten por plataformas digitales podrán disfrutar del encuentro en VIX, asegurando que nadie se pierda la acción sin importar dónde se encuentre.

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