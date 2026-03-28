Jannik Sinner avanza a la final del Miami Open y enfrentará a Lehecka

El italiano mantiene su dominio en Masters 1000 y enfrentará a Jiri Lehecka en la final tras vencer a Zverev

Sinner avanza a la final del Miami Open ante Lehecka | IMAGN IMAGES via Reuters

Jannik Sinner confirmó su momento en el circuito al avanzar a la final del Miami Open, tras imponerse a Alexander Zverev en dos sets. El italiano mantiene una racha favorable ante el alemán y se coloca nuevamente en la pelea por uno de los títulos más importantes de la temporada.

El número dos del mundo resolvió el partido con parciales de 6-3 y 7-6, en un encuentro que se extendió por una hora con 53 minutos. Con este resultado, Sinner suma siete victorias consecutivas frente a Zverev y mantiene una tendencia sólida en torneos Masters 1000.

El primer set se definió a partir de un quiebre temprano que le permitió tomar ventaja de 3-1. A partir de ese momento, el italiano sostuvo su servicio y cerró el parcial sin mayores complicaciones. En la segunda manga, ambos jugadores mantuvieron sus turnos hasta forzar el desempate.

En el tie-break, el partido cambió tras un error de Zverev en la red, lo que le dio la ventaja a Sinner. El italiano aprovechó ese momento para encaminar el cierre del encuentro, que concretó con un servicio ganador y así sellar su pase a la final.

Con esta victoria, Sinner alcanza su final número 35 en el circuito ATP y buscará su título número 26. Además, mantiene una racha de sets ganados en torneos de esta categoría que lo coloca como uno de los jugadores más consistentes del momento.

El italiano también se mantiene en la disputa por completar el llamado “Sunshine Double”, que consiste en ganar Indian Wells y Miami en la misma temporada, algo que no ocurre desde 2017. Hace dos semanas, Sinner ya había derrotado a Zverev en las semifinales de Indian Wells.

En la final, enfrentará a Jiri Lehecka, quien avanzó tras vencer con claridad a Arthur Fils por 6-2 y 6-2. El checo no ha cedido sets en el torneo y jugará su primera final en un Masters 1000.

Lehecka llega con impulso tras un torneo sin fisuras, en el que no enfrentó puntos de quiebre en su semifinal y logró imponer condiciones desde el inicio del partido. Su desempeño le permitirá escalar posiciones en el ranking ATP en la próxima actualización.

El historial entre ambos favorece a Sinner, quien ha ganado los tres enfrentamientos previos sin ceder sets. La final del Miami Open pondrá frente a frente a dos jugadores que buscan consolidarse en la élite del circuito en este tramo de la temporada.

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