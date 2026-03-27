¡Sin rival en la montaña! Vingegaard da cátedra en la etapa 5 de la Volta a Catalunya 2026 

Jonas Vingegaard terminó con un tiempo de 4:13:44 horas en la etapa 5 de la Volta a Catalunya tras dejar en su camino a favoritos como Remco Evenepoel

Jonas Vingegaard gana la etapa 5 de la Volta a Catalunya | Claro Sports: screenshot

Jonas Vingegaard firmó una exhibición descomunal este viernes 27 de marzo en la etapa 5 de la Volta a Catalunya 2026 y se impuso en solitario en la exigente llegada a La Molina/Coll de Pal tras 153 kilómetros de alta montaña. El danés del Team Visma | Lease a Bike detuvo el cronómetro en 4:13:44, con 51 segundos de ventaja sobre Felix Gall y más de un minuto sobre Lenny Martínez, en una jornada que no solo ganó con autoridad, sino que también le permitió adueñarse del liderato de la clasificación general.

La etapa reina respondió a las expectativas con un recorrido brutal de más de 4,500 metros de desnivel acumulado y cinco puertos categorizados, incluido el temido Coll de Pal. Desde el inicio, la fuga marcó el ritmo con nombres como Giulio Ciccone, Marc Soler y Einer Rubio, quienes alcanzaron diferencias importantes. El desgaste en ascensos como el Colldarnat, Fumanya y la Collada Sobirana seleccionó la carrera antes del asalto final.

Todo se resolvió en los últimos kilómetros del puerto definitivo, donde Vingegaard confirmó por qué es uno de los mejores escaladores del mundo. A falta de poco más de cinco kilómetros, lanzó un ataque contundente que dejó sin respuesta a sus rivales. Ni Remco Evenepoel ni el grupo perseguidor lograron seguir su ritmo, y el danés abrió hueco hasta marcharse en solitario rumbo a la victoria, con diferencias que crecieron de forma constante en un auténtico recital de potencia.

La jornada también incluyó momentos de tensión por caídas en distintos puntos del recorrido. Georg Steinhauser se estampó contra una curva en un descenso, mientras que Thomas Pidcock sufrió otra caída más adelante. Aunque al parecer los incidentes no fueron tan graves, estos incidentes contribuyeron a fragmentar el pelotón en un día ya marcado por la exigencia de la montaña. En la lucha por la etapa, Gall y Martínez completaron el podio, mientras que Evenepoel cedió tiempo clave al cruzar la meta a más de un minuto y medio.

Con este triunfo, Vingegaard dio un golpe casi definitivo en la clasificación general, tras escalar tres posiciones hasta colocarse como líder con ventaja sobre sus perseguidores. La Volta de Catalunya, que venía de una cuarta etapa atípica resuelta al sprint por Ethan Vernon después de la modificación del recorrido por el viento, encontró en la montaña su punto de inflexión. A falta de dos jornadas, el danés no solo lidera, sino que transmite la sensación de tener la carrera bajo control.

Volta a Catalunya 2026: clasificación de la etapa 5

En la etapa 5 de la Volta a Catalunya 2026, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se impuso con un tiempo de 4:13:44. Felix Gall terminó segundo a 51 segundos, mientras que Lenny Martínez ocupó la tercera posición a 1:01. Florian Lipowitz cruzó con el mismo tiempo que el francés, y Valentin Paret-Peintre cerró el top cinco a 1:03, en una jornada marcada por diferencias relativamente cortas entre los principales contendientes.

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — 4:13:44 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) — +0:51 Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) — +1:01 Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) — mismo tiempo Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) — +1:03 Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +1:38 Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) — +1:39 Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) — mismo tiempo Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) — mismo tiempo Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) — mismo tiempo Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) — +1:45 Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) — mismo tiempo Enric Mas (Movistar Team) — mismo tiempo Mikel Landa (Soudal Quick-Step) — +1:51 George Bennett (NSN Cycling Team) — mismo tiempo

Volta a Catalunya 2026: clasificación general tras la etapa 5

Con cinco etapas disputadas en la Volta a Catalunya 2026, la clasificación general presenta a Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) en lo más alto con 19:44:45, en una posición de control frente a sus rivales. Felix Gall se sitúa a 57 segundos, mientras que Lenny Martínez permanece al acecho a 1:09. Florian Lipowitz y Valentin Paret-Peintre completan las cinco primeras posiciones, separados por apenas segundos (+1:13 y +1:15, respectivamente), lo que mantiene la pelea por el liderato completamente abierta.

Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) — 19:44:45 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) — +0:57 Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) — +1:09 Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +1:13 Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) — +1:15 Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) — +1:38 Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) — +1:51 Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) — mismo tiempo Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) — mismo tiempo Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) — mismo tiempo Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) — +1:57 Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) — mismo tiempo Enric Mas (Movistar Team) — mismo tiempo George Bennett (NSN Cycling Team) — +2:03 Mikel Landa (Soudal Quick-Step) — mismo tiempo

Volta a Catalunya 2026: calendario de etapas de la carrera edición 105

La 105ª edición de la Volta a Catalunya se disputa del 23 al 29 de marzo de 2026 con un recorrido de siete etapas cuidadosamente diseñado para ofrecer un equilibrio competitivo entre los distintos perfiles del pelotón, combinando exigentes jornadas de alta montaña, trazados de media montaña y etapas ideales para los velocistas, en una semana que pondrá a prueba tanto la resistencia como la versatilidad de los corredores; además, recuerda que puedes seguir las transmisiones en vivo online a través de Claro Sports.

Etapa 1 (23 de marzo): Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (172 km) | Ganador: Dorian Godon

Etapa 2 (24 de marzo): Figueres – Banyoles (167 km) | Ganador: Magnus Cort | Ganador: Magnus Cort

Etapa 3 (25 de marzo): Mont-roig del Camp – Vila-seca (Costa Daurada) (159 km) | Ganador: Dorian Godon

Etapa 4 (26 de marzo): Mataró – Vallter (173 km) – Final en alto | Ganador: Ethan Vernon

Etapa 5 (27 de marzo): La Seu d’Urgell – La Molina / Coll de Pal (155 km) – Final en alto

Etapa 6 (28 de marzo): Berga – Queralt (158 km) – Final en alto

Etapa 7 (29 de marzo): Barcelona – Barcelona (Montjuïc) (95 km)

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