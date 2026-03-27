¿Quién gana La Supervivencia y dónde ver Exatlón México hoy 27 de marzo?

Filtraciones apuntan al dominio rojo en la Supervivencia de este viernes; la rama varonil define a los atletas en riesgo rumbo a eliminación

¿Quién gana La Salvación este viernes 27 de marzo en Exatlón? | @ExatlonMX

La semana 26 de Exatlón México entra en un punto decisivo este viernes 27 de marzo, con la disputa de La Supervivencia en la rama varonil. En este tramo del programa, cada circuito tiene impacto directo en la permanencia de los atletas, ya que define quiénes llegarán al duelo de eliminación del domingo.

Los equipos llegan con dinámicas distintas tras los resultados recientes. El conjunto rojo ha ganado pruebas clave como la Batalla Colosal y el Duelo de los Enigmas, mientras que los azules han respondido en competencias como Villa 360 y la medalla varonil. Este equilibrio eleva la exigencia en cada enfrentamiento.

En este contexto, las filtraciones comienzan a marcar tendencia sobre lo que podría ocurrir en la jornada. Aunque no existe confirmación oficial por parte de TV Azteca, los spoilers delinean un posible escenario competitivo para la noche.

Exatlón México 2026: ¿A qué hora empieza y dónde ver La Supervivencia?

La transmisión de este viernes 27 de marzo inicia a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. El programa se emite a través de Azteca UNO, señal principal donde se desarrolla toda la temporada 2026 del reality deportivo.

Además de la televisión abierta, el episodio puede seguirse en plataformas digitales oficiales, incluyendo el sitio web de TV Azteca y su aplicación móvil. Estas opciones permiten acceso en vivo y seguimiento continuo del desarrollo de las competencias.

¿Quién gana La Salvación este viernes 27 de marzo en Exatlón?

De acuerdo con filtraciones difundidas en redes, el equipo rojo tendría ventaja en la jornada y podría quedarse con una o dos de las pruebas de Supervivencia. Esta proyección responde al momento competitivo que atraviesa el equipo en la semana 26.

En contraste, el equipo azul no quedaría completamente relegado, ya que también sumaría al menos una victoria dentro de la serie. Sin embargo, el balance general favorecería a los rojos, lo que condicionaría la conformación del duelo de eliminación varonil.

¿Cuál es el premio para el ganador de La Supervivencia en Exatlón?

El triunfo en La Supervivencia no otorga un premio material directo, sino una ventaja estratégica determinante: evitar el riesgo de eliminación. Los atletas del equipo ganador aseguran su permanencia y reducen la presión de cara al cierre de semana.

Por el contrario, el equipo que pierde queda expuesto a enviar integrantes al duelo de eliminación, definido por porcentajes de rendimiento. En este escenario, nombres como Koke Guerrero, Adrián Leo y César Villaluz aparecen como posibles involucrados según las proyecciones actuales.

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