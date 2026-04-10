Paul Seixas reina en la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026 con una exhibición brutal

Paul Seixas se mantiene al frente de la clasificación general con un tiempo acumulado de 16:33:45 tras la etapa 5 de la Vuelta al País Vasco 2026

Victoria de Paul Seixas en la etapa reina | Captura de pantalla: Claro Sports

Paul Seixas confirmó su estatus como la gran figura de la Vuelta al País Vasco 2026 al imponerse en la etapa 5, la jornada reina disputada en el exigente circuito de Eibar. El corredor francés del Decathlon CMA CGM Team completó los 176.2 kilómetros en un tiempo de 4:30:02, en una etapa marcada por ocho puertos de montaña y un desgaste acumulado que terminó por seleccionar a los hombres más fuertes de la clasificación general.

La definición se resolvió en un mano a mano de alto voltaje entre Seixas y el alemán Florian Lipowitz, quien cruzó la meta en el mismo tiempo tras un cierre al sprint que se decidió por detalles. Detrás, el español Javier Romo completó el podio de la etapa a 1:03, mientras que Kévin Vauquelin cedió 1:11 en una jornada que dejó diferencias importantes entre los favoritos. Nombres como Ion Izagirre y Harold Tejada también se mantuvieron en el grupo perseguidor, aunque sin capacidad de disputar la victoria.

El desarrollo de la etapa respondió a lo esperado para la fracción más dura de la Itzulia. Los ataques comenzaron desde media distancia, pero fue en los ascensos finales, especialmente en Ixua, donde Seixas lanzó el movimiento definitivo que rompió la carrera. Solo Lipowitz logró resistir el ritmo del francés, mientras que Primož Roglič, uno de los principales aspirantes, perdió contacto en el momento clave y cedió tiempo valioso.

Con este resultado, Seixas no solo se llevó su tercera victoria de etapa en la presente edición, sino que además consolidó el liderato en la clasificación general con un tiempo acumulado de 16:33:45. El francés aventaja ahora a Lipowitz por 2:30, mientras que Roglič cae a la tercera posición a 3:40, en un golpe significativo dentro de la lucha por el título.

La general muestra movimientos importantes tras la etapa reina. Ion Izagirre se mantiene en la cuarta posición a 3:50, mientras que Alex Baudin y Harold Tejada escalan posiciones para colocarse quinto y sexto, respectivamente. Por su parte, Javier Romo, gracias a su tercer lugar en la etapa, logra meterse en el top 10, aunque todavía a 5:05 del liderato.

De cara a las últimas jornadas, el panorama favorece claramente a Paul Seixas, quien ha demostrado ser el corredor más sólido tanto en la montaña como en los finales explosivos. Sin embargo, con rivales como Lipowitz y Roglič aún en la pelea, la Vuelta al País Vasco 2026 mantiene abierta la batalla por la clasificación general, aunque con un claro dominador tras la etapa reina.

Harold Tejada, el mejor latino de la Vuelta al País Vasco 2026

Harold Tejada atraviesa un momento sólido en la Vuelta al País Vasco 2026, consolidándose como el mejor latinoamericano de la competencia tras la disputa de la etapa reina. El colombiano del XDS Astana Team se ubica en la sexta posición de la clasificación general, a 4:29 del líder Paul Seixas, luego de una actuación consistente en el exigente circuito de Eibar, donde logró mantenerse con el grupo de perseguidores. Su regularidad en la montaña y capacidad para gestionar el desgaste lo mantienen dentro del top 10, bien posicionado para cerrar la carrera entre los protagonistas.

Vuelta al País Vasco 2026: clasificación de la etapa 5

Seixas Paul — Decathlon CMA CGM Team — 4:30:02 Lipowitz Florian — Red Bull – BORA – hansgrohe — ,, Romo Javier — Movistar Team — 1:03 Vauquelin Kévin — INEOS Grenadiers — 1:11 Izagirre Ion — Cofidis — ,, Tejada Harold — XDS Astana Team — ,, Johannessen Tobias Halland — Uno-X Mobility — ,, Champoussin Clément — XDS Astana Team — ,, Bilbao Pello — Bahrain – Victorious — ,, Baudin Alex — EF Education – EasyPost — ,, Uijtdebroeks Cian — Movistar Team — ,, Roglič Primož — Red Bull – BORA – hansgrohe — ,, Arrieta Igor — UAE Team Emirates – XRG — 2:46 Riccitello Matthew — Decathlon CMA CGM Team — ,, Ruiz Ibon — Equipo Kern Pharma — 3:53 Tesfatsion Natnael — Movistar Team — 9:28 Velasco Simone — XDS Astana Team — ,, Graat Tijmen — Team Visma | Lease a Bike — ,, Juaristi Txomin — Euskaltel – Euskadi — ,,

Vuelta al País Vasco 2026: clasificación general tras la etapa 5

Seixas Paul — Decathlon CMA CGM Team — 16:33:45 Lipowitz Florian — Red Bull – BORA – hansgrohe — 2:30 Roglič Primož — Red Bull – BORA – hansgrohe — 3:40 Izagirre Ion — Cofidis — 3:50 Baudin Alex — EF Education – EasyPost — 4:12 Tejada Harold — XDS Astana Team — 4:29 Uijtdebroeks Cian — Movistar Team — 4:42 Champoussin Clément — XDS Astana Team — 4:43 Bilbao Pello — Bahrain – Victorious — 5:03 Romo Javier — Movistar Team — 5:05 Johannessen Tobias Halland — Uno-X Mobility — 5:39 Vauquelin Kévin — INEOS Grenadiers — 6:31 Arrieta Igor — UAE Team Emirates – XRG — 7:03 Riccitello Matthew — Decathlon CMA CGM Team — 7:10 Ruiz Ibon — Equipo Kern Pharma — 10:27

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