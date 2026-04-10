Richard Núñez revela la brutal diferencia entre el futbolista uruguayo y el mexicano: “Nosotros tenemos hambre de triunfar”

El exjugador charrúa fue claro sobre las realidades de ambos futbolistas, además habló de Guillermo Ochoa rumbo al Mundial 2026

Richard Núñez, exjugador uruguayo, habló en exclusiva para el programa Peloteando de Claro Sports sobre el presente de su selección, el panorama rumbo al Mundial 2026 y las diferencias que existen entre el futbolista uruguayo y el mexicano. En su análisis, dejó claro que más allá del talento, hay un factor clave que marca distancia entre ambos países.

Para el excentrocampista, el origen del éxito uruguayo está en la formación y en las condiciones en las que crecen sus jugadores: “Es una realidad que a veces se puede tomar a mal, pero la gran diferencia es que en Uruguay se sufre mucho desde las juveniles. No tienes nada para entrenar ni las comodidades que existen en las fuerzas básicas de Cruz Azul o del América.

En México, a los 16 o 17 años los jugadores ya están cobrando un sueldo importante, mientras que en Uruguay no. El jugador uruguayo tiene hambre de triunfar y eso es lo que te lleva al éxito. Al tener un sueldo importante desde jóvenes en México, no se valora ni se exige de la misma manera para poder triunfar y salir a Europa como lo hicieron en su momento Osorio, Pardo, Torrado o Hugo Sánchez. Pasa por ese lado, porque en todos los países hay jugadores buenos y malos”.

Núñez insistió en que esa diferencia de mentalidad termina siendo determinante en la carrera de los futbolistas, especialmente cuando buscan competir en la élite. Para él, el entorno de mayor exigencia en Uruguay obliga a los jugadores a desarrollar carácter desde jóvenes, algo que considera fundamental para alcanzar el éxito internacional.

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Uruguay en el Mundial 2026

Sobre el grupo que enfrentará Uruguay en la Copa del Mundo, (con Arabia Saudita, Cabo Verde y España) el exjugador consideró que, en el papel, es favorable, aunque no exento de riesgos: “Es una serie bastante accesible para lo que es Uruguay, pero esto es fútbol y uno nunca sabe. Argentina en el último mundial salió campeón, pero perdió el primer partido con Arabia Saudita. En los papeles el favoritismo está presente; todos creemos que España y Uruguay serán los primeros y segundos, pero hay que jugar. Es un mundial diferente, con más equipos y donde habrá sorpresas. Esperemos que por el bien de nuestro fútbol, Uruguay pueda clasificar y, en los partidos definitorios, es donde creo que el equipo puede marcar la diferencia”.

También se refirió al proceso actual bajo el mando de Marcelo Bielsa, el cual ha estado rodeado de críticas. A pesar de ello, mantiene la confianza en el equipo: “Sí, me gusta. El tema es que, lamentablemente, desde el día cero que comenzó Marcelo Bielsa como entrenador ha tenido muchas críticas permanentes hacia él y hacia algunos jugadores. Eso no suma. Falta poco para que se juegue el Mundial, pero la ilusión de que Uruguay haga un gran torneo y mantenga la línea de los últimos tiempos siempre está”.

En cuanto al cambio generacional, Núñez reconoció que no será sencillo igualar a figuras históricas que marcaron época: “Si comparamos a los que están llegando con los que se fueron, hay una diferencia muy grande. Comparar a cualquier nueve actual con Luis Suárez es muy difícil; para nosotros fue uno de los mejores del mundo. Será complicado volver a tener jugadores de la categoría de Forlán, Cavani o Godín. Es un cambio difícil que también vivirá Argentina cuando salgan Di María y Messi. Los jóvenes se tienen que adaptar rápido a los procesos de selección y jugar en sus respectivos equipos”.

Memo Ochoa y el debate en la portería

Memo Ochoa, con grandes posibilidades de ir al Mundial 2026 | Imago7

Finalmente, Núñez abordó el tema de los porteros veteranos, comparando el caso de Fernando Muslera de 39 años en Uruguay con Guillermo Ochoa de 40 años en México, ambos cercanos a disputar una nueva Copa del Mundo. Para el uruguayo, las críticas no tienen fundamento cuando se trata de jugadores con trayectoria.

“En lo personal, me parece bien. Creo que aquí en Uruguay la oportunidad la tendrá el arquero Rochet, que es quien va a jugar; yo creo que a Muslera lo llevan más que nada por experiencia. En el caso de Memo, sin duda debe haber grandes porteros, pero Memo es un ‘crack’ y nadie lo pone en discusión. Que lo citen o no es un tema del técnico; hay que ver si lo hace por su experiencia, porque quiere que juegue o por romper un récord. Eso está en la cabeza del entrenador, pero me parece que criticar a Memo o a Muslera es algo sin sentido”.

Con este panorama, Richard Núñez dejó claro que más allá de los nombres o sistemas, la diferencia entre selecciones como Uruguay y México sigue pasando por la mentalidad, la formación y la exigencia con la que se construyen sus futbolistas desde las bases.

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