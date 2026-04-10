Posibles alineaciones del San Diego FC vs Minnesota United por la MLS 2026: ¿Juega James Rodríguez?

El cuadro visitante viene de vencer a domicilio 1-2 a LA Galaxy en la jornada anterior y quiere seguir por la senda de la victoria.

Posibles alineaciones de San Diego Vs Minnesota / Claro Sports.

San Diego FC recibe este sábado al Minnesota United, en el marco de la jornada 7 de la Major League Soccer 2026. En el cuadro visitante hay una incógnita latente, si le alcanzará al colombiano James Rodríguez para poder jugar un par de minutos, después de sus problemas de salud, tras participar en la doble fecha FIFA con la Selección Colombia.

Así formaría San Diego FC para el juego por la MLS 2026

Así formaría San Diego FC: Duran Ferree; Oscar Verhoeven, Osvald Søe, David Romney; Onni Valakari, David Vazquez, Jeppe Tverskov; Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen y Lewis Morgan.

Así formaría Minnesota United para el juego por la MLS 2026

Así formaría Minnesota United: Drake Callender; Jefferson Díaz, Morris Duggan, Nicolás Romero, Anthony Markanich; Joaquín Pereyra, Owen Gene, Nectarios Triantis; Kyle Duncan, Kelvin Yeboah y Alejandro Chancalay.

¿Cómo y dónde ver a San Diego FC vs Minnesota por la Copa Libertadores 2026?

Este compromiso válido por la séptima jornada de la Major League Soccer 2026, en tierras colombianas se puede únicamente se puede ver a través de la aplicación de Apple TV. No obstante, si usted no cuenta con esta suscripción, puede seguir el partido en Claro Sports con un completo minuto a minuto.

Últimos partidos de San Diego FC

04.04.2026 | San Jose Earthquakes 3-0 San Diego FC.

22.03.2026 | San Diego FC 2-2 Real Salt Lake.

18.03.2026 | Toluca 4-0 San Diego FC.

14.03.2026 | FC Dallas 3-3 San Diego FC.

11.03.2026 | San Diego FC 3-2 Toluca.

Últimos partidos del Minnesota United

04.04.2026 | LA Galaxy 1-2 Minnesota United.

22.03.2026 | Minnesota United 0-0 Seattle Sounders.

15.03.2026 | Vancouver Whitecaps 6-0 Minnesota United.

07.03.2026 | Nashville SC 3-1 Minnesota United.

28.02.2026 | Minnesota United 1-0 Cincinnati.

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