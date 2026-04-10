San Diego FC vs Minnesota United, en vivo: horario y dónde ver la MLS, ¿juega James Rodríguez?

Es una completa incógnita si el volante de la Selección Colombia pueda participar de este juego, por la jornada 7 de la MLS.

Horario y dónde ver San Diego Vs Minnesota United / Claro Sports.

En Colombia existe una preocupación latente por la saluda de James Rodríguez. Después de pasar por el hospital, el mediocampista e ídolo de la Selección ya ha hecho un par de hora de entrenamiento con el Minnesota United, que precisamente visita este sábado a San Diego FC, por la séotima jornada de la MLS.

San Diego FC vs Minnesota United: fecha, hora y dónde ver en vivo a James Rodríguez en la MLS 2026

El compromiso entre San Diego FC y Minnesota United se estará disputando este sábado 11 de abril, válido por la séptima jornada de la Major League Soccer.

Colombia: 21:30 hs.

21:30 hs. Miami: 20:30 hs.

20:30 hs. Centro de México: 20:30 hs.

En tierras colombianas el partido de San Diego FC y Minnesota United únicamente se puede ver a través de la aplicación de Apple TV. Además en Claro Sports les llevaremos un completo seguimiento del juego con minuto a minuto, crónica y todo lo relacionado.

¿Alineaciones confirmadas? Así jugarían San Diego FC y Minnesota United

Así formaría San Diego FC: Duran Ferree; Oscar Verhoeven, Osvald Søe, David Romney; Onni Valakari, David Vazquez, Jeppe Tverskov; Anders Dreyer, Marcus Ingvartsen y Lewis Morgan.

Así formaría Minnesota United: Drake Callender; Jefferson Díaz, Morris Duggan, Nicolás Romero, Anthony Markanich; Joaquín Pereyra, Owen Gene, Nectarios Triantis; Kyle Duncan, Kelvin Yeboah y Alejandro Chancalay.

James Rodríguez en vivo en la MLS 2026: ¿Le alcanza al colombiano para jugar?

Es una completa incógnita si el colombiano estará entre los convocados por Cameron Knowles para este duelo a domicilio. Precisamente el neozelandés habló recientemente sobre la actualidad del colombiano, festejando su regreso a las prácticas, después del cuadro de deshidratación que presentó y lo obligó a estar hospitalizado.

“Contento que se haya recuperado, al punto de estar en el campo, no quieres ver a nadie pasar por una situación así que le pare por salud, lesión o lo que sea”, ““Que él haya venido ayer y hoy participar en 90%, 95% de la sesión habla muy bien de su profesionalismo“, dijo en dialogo con John Rojas.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el San Diego FC vs Minnesota United, según la IA

Le preguntamos a ChatGPT y esto fue lo que nos explicó sobre este duelo por la MLS 2026: “Momios (cuotas principales) San Diego FC: alrededor de -130 a -141. Empate: cerca de +400 y Minnesota United: entre +310 y +430“.

“En probabilidades implícitas: San Diego: 55%–60% favorito. Empate: ~20%–24% y Minnesota: ~22%–25%”.

En cuanto a las casa de apuestas en Colombia, la balanza se inclina altamente en la victoria del San Diego F.C, ya que paga 1.77 por cada peso apostado. El empate 4.00 y la victoria visitante en 4.20.

Lea también: