Posibles alineaciones de Águilas Doradas vs Junior por la Liga BetPlay 2026-I

El ‘Tiburón’ espera volver al triunfo después de la igualdad frente a Palmeiras. Del otro lado, las Águilas sueñan con la clasificación.

Águilas y Junior abren la jornada sabatina | Claro Sports

El campeonato colombiano avanza en momentos cruciales. Iniciando el fin de semana, Águilas Doradas y Junior le dan continuidad a la jornada 16 en territorio paisa. Ambos llegan con opciones para meterse en la siguiente fase, especialmente el ‘Tiburón’, muy cerca de lograr el primer cometido.

Las Águilas vienen de dejar casi que noqueado al Bucaramanga en la última presentación. Un triunfo agónico los dejó con vida para instalarse parcialmente en la octava colocación. Del otro lado, los rojiblancos no pasaron de un empate en Cartagena frente a Palmeiras.

Posible alineación de Águilas Doradas para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formarían las Águilas: Andrés Salazar; Joaquín Varela, John García, Diego Hernández; Dylan Lozano, Jean Pineda, Frank Lozano, Andrés Ricaurte, Javier Mena; Juan Ávalo y Jorge Obregón. DT: Juan David Niño.

Posible alineación del Junior para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Junior: Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Guillermo Celis, Jesús Rivas; Jannenson Sarmiento, Cristian Barrios, Bryan Castrillón; Teófilo Gutiérrez. DT: Alfredo Arias.

¿Cómo y dónde ver a Águilas Doradas vs Junior por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la fecha 16 del campeonato, tendrá su pitazo inicial el sábado 11 de abril a las 4:00 de la tarde (hora COL) en el Cincuentenario de Medellín. Tanto Win Sports como Win+ Fútbol ofrecerán las emociones del cotejo, además de Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Águilas Doradas

07.04.2026 | Águilas Doradas 2-1 Bucaramanga | Fecha 7 (reprogramado).

31.03.2026 | Deportes Tolima 4-1 Águilas Doradas | Fecha 15.

27.03.2026 | Águilas Doradas 1-0 Alianza | Fecha 14.

23.03.2026 | Jaguares de Córdoba 1-1 Águilas Doradas | Fecha 13.

20.03.2026 | Águilas Doradas 0-1 América de Cali | Fecha 12.

Últimos partidos de Junior

08.04.2026 | Junior 1-1 Palmeiras | Fecha 1 (Copa Libertadores).

03.04.2026 | Junior 1-2 Deportivo Cali | Fecha 15.

29.03.2026 | Inter de Bogotá 0-1 Junior | Fecha 14.

24.03.2026 | Junior 2-0 Bucaramanga | Fecha 13.

19.03.2026 | Independiente Medellín 2-0 Junior | Fecha 12.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: José Bautista (Tolima).

José Bautista (Tolima). Asistente 1: Mario Tarache (Casanare).

Mario Tarache (Casanare). Asistente 2: Jair Pozos (Nariño).

Jair Pozos (Nariño). Cuarto árbitro: Johan Raigosa (Antioquia).

Johan Raigosa (Antioquia). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Elkin Abril (Casanare).

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