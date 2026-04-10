Julián Araujo, prácticamente fuera el resto de la temporada con Celtic; Mundial 2026 en riesgo

El mexicano sufre recaída y Celtic lo descarta el resto de la temporada. Su presencia en el Mundial 2026 queda en duda por falta de ritmo

El lateral tiene muy complicado entrar a la lista | Imago7

Julián Araujo recibió un golpe durísimo en el momento menos oportuno. El lateral mexicano sufrió una recaída mientras estaba bajo supervisión de Bournemouth y en Celtic ya asumen que no volverá a jugar en lo que resta de la campaña, una noticia que también enciende las alarmas en la selección mexicana a poco más de dos meses del arranque del Mundial 2026.

Martin O’Neill fue claro y dejó un mensaje poco alentador sobre el panorama del defensor. El técnico del Celtic confirmó que la nueva molestia cambió por completo el escenario del jugador mexicano y cerró casi por completo la puerta a un regreso en este cierre de curso. “Julián se volvió a lesionar en Bournemouth, así que es un duro golpe”, señaló el entrenador, en una declaración que retrata la preocupación que existe hoy en el club escocés.

La segunda frase del entrenador fue todavía más directa y prácticamente sentenció el semestre de Araujo. “Nos hemos enterado hoy, así que no creo que lo veamos en lo que queda de temporada”, dijo O’Neill, después de confirmar que el problema apareció de nuevo mientras el mexicano seguía su recuperación con su club de origen. Además, el técnico habló de una repetición de la misma lesión, lo que agrava el diagnóstico.

El tercer mensaje también deja abierta una preocupación mayor, ya no solo para el Celtic, sino para el Tri. “No sé qué implicaciones tendrá esto para sus aspiraciones en el Mundial, pero desde luego, para nosotros no creo que volvamos a verlo si se trata de la misma lesión”. La advertencia no es menor, porque el Mundial 2026 comienza el 11 de junio, así que una recaída en este tramo del calendario reduce el margen de recuperación y, sobre todo, el tiempo para competir y recuperar ritmo. Esto vuelve razonable inferir que su sitio en la lista final queda bajo seria presión.

Araujo llegó al Celtic el 2 de enero de 2026, a préstamo desde Bournemouth hasta el final de la temporada, con la idea de sumar minutos, recuperar continuidad y volver a meterse fuerte en la conversación de la selección mexicana. El movimiento parecía ideal para un futbolista que necesitaba jugar con regularidad, pero la lesión cambió por completo el panorama y ahora el objetivo inmediato ya no es consolidarse, sino simplemente volver sano a la cancha.

El problema para el mexicano no es solo médico, también es competitivo. Perderse el cierre de temporada lo deja sin vitrinas en un momento clave, justo cuando los futbolistas pelean por convencer a sus selecciones de cara al torneo más importante del ciclo. En el caso de Araujo, la falta de continuidad puede pesar tanto como la lesión misma, porque el Mundial está a la vuelta de la esquina y cada semana sin actividad le resta terreno frente a otros nombres que sí llegan jugando. Esa lectura se sostiene por la fecha del torneo y por la propia admisión de O’Neill sobre la incertidumbre que rodea al defensa.

La situación golpea también al Celtic, que pierde profundidad en una zona importante del campo en la recta final del campeonato y de la copa. O’Neill explicó que el club esperaba contar con otras recuperaciones, pero en el caso de Araujo el nuevo revés cambia el cálculo por completo. Lo que hace unos días parecía una ausencia temporal ahora luce como una baja total para el resto de la campaña, una circunstancia que modifica los planes del técnico para el cierre del curso.

Para Julián Araujo, la prioridad absoluta será recuperarse sin apresurar plazos, aunque el reloj corre. El Mundial 2026 abrirá en junio en México, Estados Unidos y Canadá, y llegar sin minutos ni rodaje puede ser tan perjudicial como no estar al cien físicamente. Por ahora, el mensaje desde Escocia es contundente: el mexicano está prácticamente descartado para lo que resta de la temporada, y su carrera contra el tiempo rumbo a la Copa del Mundo ya comenzó.

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