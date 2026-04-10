Harold Tejada sostiene la ilusión colombiana en la Vuelta al País Vasco

El pedalista colombiano avanzó posiciones en la clasificación general tras resaltar en la etapa reina.

Harold Tejada celebrando | Anne-Christine Poujoulat, AFP.

La Vuelta al País Vasco tuvo su etapa reina este viernes en Eibar. Después de 176 kilómetros muy exigentes, con varios picos montañosos de primera y tercera categoría, el gran vencedor de la jornada fue el francés Paul Seixas. El francés, portador de la camiseta amarilla, demostró su poderío en una disputa muy intensa con Florian Lipowitz.

Seixas, pieza clave del Decathlon CMA CGM Team, batió en el último suspiro al corredor del Red Bull – BORA – Hansgrohe y conserva el liderato del certamen. Eso sí, no fue el mejor día para Primoz Roglic, superado por su compañero Lipowitz en el podio final. Entre los movimientos más destacados, Harold Tejada logró ascender posiciones luego de una notable actuación.

El nacido en Pitalito quedó al comando de la legión colombiana, recordando la dura lesión de Sergio Higuita el día anterior. Sufrió una caída y se vio obligado a abandonar la competencia, por lo que Tejada ha quedado en el foco como la principal carta latinoamericana.

Notable campaña de Harold Tejada

Y sin duda, el pedalista del XDS Astana Team ha demostrado con creces que va por más. Llegó justamente con el grupo perseguidor a Seixas y Lipowitz, tomando una distancia de 1:11 junto a varias cartas en el top 10 de la ronda ibérica. No fue fácil mantener el ritmo y la constancia a lo largo de la carrera.

Cabe recordar que Tejada venía de buenas credenciales en la París-Niza, pues se llevó una victoria de etapa, la primera para él en el World Tour. Su triunfo pareció ser un punto de inflexión, ratificándolo con un buen andar en el País Vasco.

Tejada logró ascender posiciones en la clasificación general. Subió dos casillas, del octavo al sexto, a 4:29 del liderato ocupado por Seixas. No está lejos del podio, 49” en total frente a la marca de Primoz Roglic rumbo al epílogo de la competencia.

Todo queda servido para la sexta y última etapa. El recorrido será de 135.2 kilómetros entre Goizper-Anzuola y Bergara, nuevamente en territorio montañoso, con varios picos de hasta segunda categoría y un esprint intermedio. No es fácil, pero tampoco imposible que Tejada sueñe con avanzar más posiciones.

Así va la clasificación general

Con Tejada en el sexto lugar, así va la general a falta de una etapa:

Seixas Paul — Decathlon CMA CGM Team — 16:33:45 Lipowitz Florian — Red Bull – BORA – hansgrohe — 2:30 Roglič Primož — Red Bull – BORA – hansgrohe — 3:40 Izagirre Ion — Cofidis — 3:50 Baudin Alex — EF Education – EasyPost — 4:12 Tejada Harold — XDS Astana Team — 4:29 Uijtdebroeks Cian — Movistar Team — 4:42 Champoussin Clément — XDS Astana Team — 4:43 Bilbao Pello — Bahrain – Victorious — 5:03 Romo Javier — Movistar Team — 5:05

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