Miguel Herrera y Jairzinho serán los directores técnicos para el México vs Brasil Leyendas

A nueve días del esperado duelo entre México y Brasil, se confirman los entrenadores que comandarán a las figuras históricas en el Azteca

Piojo Herrera y Jairzinho lideran el México vs Brasil Leyendas | Cortesía

El partido entre México y Brasil Leyendas ya tiene a los responsables en el banquillo. A pocos días del encuentro programado para el 19 de abril, se confirmó que Miguel ‘Piojo’ Herrera dirigirá al equipo mexicano, mientras que Jairzinho estará al frente del conjunto brasileño en un evento que reunirá a figuras históricas del fútbol.

El duelo se llevará a cabo en el Estadio Azteca y forma parte de un espectáculo que contará con 38 exjugadores internacionales. La atención ahora no solo está en los nombres que estarán en la cancha, sino también en quienes tomarán las decisiones desde la zona técnica.

Miguel Herrera volverá a tener contacto con el entorno de la selección mexicana en un escenario especial. El técnico cuenta con experiencia en el fútbol nacional y en torneos internacionales, y ahora asumirá la responsabilidad de liderar a un grupo de jugadores que marcaron distintas épocas del balompié mexicano.

“Ser el elegido para comandar a este grupo de leyendas es un honor y una responsabilidad enorme. Trabajar de nuevo con estos jugadores que lo dieron todo por nuestro país y volver a verlos con la camiseta de la selección mexicana me genera una emoción indescriptible; además, enfrentar a Brasil siempre exige el máximo y este 19 de abril no será la excepción. Vamos a salir a buscar el triunfo, dándolo todo para regalarle a la afición una tarde que recuerden por siempre”, declaró Herrera.

Del lado brasileño, Jairzinho será el encargado de dirigir a un equipo que reúne a varios campeones y referentes internacionales. El exjugador, recordado por su participación en el Mundial de 1970, asumirá el reto de comandar a un plantel que también cuenta con experiencia en competiciones de alto nivel.

Convocados para el México vs Brasil Leyendas

Recientemente quedaron definidas las 38 leyendas que formarán parte de este encuentro en el Estadio Azteca que forma parte de los eventos previos que tendrá el país para calentar motores de cara al Mundial 2026.

México Leyendas:

Rafa Márquez

Andrés Guardado

Pável Pardo

Jared Borgetti

Miguel Layún

Oribe Peralta

Braulio Luna

Jesús Corona

Francisco Palencia

Cuauhtémoc Blanco

Oswaldo Sánchez

Ricardo Osorio

Luis Roberto Alves “Zague”

Ramón Morales

Carlos Salcido

Gerardo Torrado

Francisco “Maza” Rodríguez

Antonio Naelson “Sinha”

Adolfo “Bofo” Bautista

DT: Miguel Herrera

Brasil Leyendas:

Ronaldinho

Marcelo

Edmílson

Kaká

Adriano

Lúcio

Maicon

Aldair

Giovanni Silva

Juninho Paulista

Djalminha

Julio César

Anderson Polga

Paulo Sérgio

Müller

Amaral

Gilberto Silva

Heurelho Gomes

Edílson

DT: Jairzinho

La venta de boletos continúa disponible a través de plataformas digitales, donde los organizadores reportan una alta demanda para presenciar el encuentro. La expectativa se mantiene en torno a la respuesta del público en un duelo que revive una de las rivalidades más representativas del fútbol internacional.

México y Brasil volverán a compartir escenario, esta vez con figuras que marcaron época. Más allá del resultado, el encuentro servirá como un espacio para recordar trayectorias y acercar a la afición a ídolos que ahora regresan a la cancha en un formato distinto.

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