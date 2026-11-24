La Liguilla del Apertura 2026 se acerca y los equipos preparan sus estrategias, mientras la Champions League y la NFL también acaparan la atención

La Liguilla del Apertura 2026 está por comenzar y las interrogantes rodean a los principales candidatos al título de la Liga MX. Chivas llega como superlíder de la competencia, pero ¿sería un fracaso para el equipo de Gabriel Milito no conquistar el campeonato? Por su parte, América enfrentará a Monterrey después de cerrar la fase regular con cinco partidos consecutivos sin ganar, mientras que Rayados buscará salvar su temporada con una eliminación de las Águilas.

Otro de los equipos que quiere dar de qué hablar en la Fiesta Grande es el Atlas, que intentará convertirse en el caballo negro de la Liguilla y sorprender a Toluca en los cuartos de final. Además, las miradas estarán puestas en la quinta jornada de la Champions League, donde los mexicanos Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo buscarán sumar minutos con Porto y Real Betis, respectivamente.

En la NFL, Washington Commanders sorprendió a Cincinnati Bengals con una victoria de 22-20 en el cierre de la Semana 11, un resultado que también será parte del análisis. Estos temas y mucho más se debaten este martes 24 de noviembre en Peloteando, el morning show deportivo de Claro Sports, con información, opiniones y toda la actualidad del deporte nacional e internacional.