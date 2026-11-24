Abonos de la Liga BetPlay | Vizzor Images

Millonarios FC toma el liderato en la tabla de abonos vendidos para los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, sin embargo, Atlético Nacional, que fue uno de los últimos clubes en cerrar su venta de abonos, podría tomar la ventaja, teniendo en cuenta los abonos vendidos para los partidos de la fase todos contra todos (23.000).

Dos clubes de manera oficial, a través de sus redes sociales, confirmaron la cantidad de tiqueteras vendidas para la fase semifinal del campeonato colombiano, Once Caldas e Independiente Santa Fe. Entretanto, el gerente de W Arena, empresa que comercializa las boletas del Deportivo Cali, aseguró que antes del partido de la fecha 1 se registraban más de 7.000 abonos vendidos.

Millonarios FC: 21.000 abonos.

21.000 abonos. Independiente Medellín: 17.000 abonos vendidos.

17.000 abonos vendidos. América de Cali: 7.200 abonos.

7.200 abonos. Independiente Santa Fe: 7.594 abonos.

7.594 abonos. Once Caldas: 7.024 abonos.

7.024 abonos. Deportivo Cali: 7.000 abonos.

7.000 abonos. Atlético Nacional: sin datos suministrados.

sin datos suministrados. Atlético Bucaramanga: sin datos suministrados.

¿Qué equipos ya cerraron la venta de abonos y boletería para los Cuadrangulares de Liga Betplay?

Jugada la primera fecha de los Cuadrangulares Semifinales, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Once Caldas y Atlético Bucaramanga cerraron su venta de abonos antes de sus respectivos partidos. Sin embargo, los hinchas que deseen asistir a los partidos con boleta suelta podrán adquirir las entradas por los medios dispuestos por los clubes.

Los hinchas que adquirieron los abonos tendrán descuentos en la boleta de la final, en caso de que los clubes que alientan clasifiquen, y tendrán prioridad de compra de boletas en el eventual partido por el título. Independiente Medellín reabrirá la venta de abonos, pero únicamente por los partidos contra Once Caldas y Atlético Nacional en las fechas venideras.

¿Para qué partidos se pueden comprar abonos y boletería suelta? Disponibilidad, al momento

El último equipo que cerrará su venta de abonos será Atlético Nacional que habilitó una segunda etapa de venta de boletería incluyendo los partidos contra Santa Fe y Once Caldas, dejando por fuera la boleta para entrar al partido contra Independiente Medellín, al que a partir del 23 de noviembre se puede adquirir la boleta suelta. Este pack x2 habilitado por Atlético Nacional le permite a los hinchas asegurar la silla para una eventual final de la Liga BetPlay.

A medida que se acerquen los partidos de los Cuadrangulares Semifinales, los clubes clasificados anunciarán la boletería suelta para los partidos que disputen en condición de local. Esta podrá ser consultada en los perfiles de redes sociales de los equipos y en las páginas web de las tiqueteras.

¿Qué precios rondan las entradas para los Cuadrangulares de la Liga Betplay 2026?

Hinchada Santa Fe en El Campín/ Vizzor.

Las entradas para los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II oscilan entre $65.000 y $255.974 en boletería suelta, mientras que los abonos completos (para los tres partidos de local) van desde $90.000 hasta $680.000, dependiendo del club, la localidad y la antigüedad del abonado.

En las tarifas individuales publicadas hasta la fecha por los clubes y sus ticketeras autorizadas, Millonarios FC registra la entrada suelta más costosa del torneo: $255.974 ($235.000 de base más $20.974 de servicio) para las localidades Occidental Central Alta y Baja ante Atlético Bucaramanga. En el extremo opuesto, América de Cali ofrece la boleta individual más económica para público general, fijada en $65.000 en la tribuna Sur (sin incluir cargo por servicio). Once Caldas, por su parte, manejó entradas sueltas desde $84.000 (servicio incluido) en Occidental Lateral hasta $252.000 en Palco VIP frente a Atlético Nacional.

En cuanto a paquetes por los tres compromisos de local, Once Caldas tiene el abono más costoso para público general: $680.000 ($612.116 más $67.884 de servicio) en Palco VIP, seguido por Millonarios, cuya localidad Occidental Central Alta y Baja cuesta $657.000 más servicio para nuevos compradores. El abono más económico pertenece a Deportivo Cali, con un valor de $90.000 más servicio en la tribuna Sur para “Abonados Fieles” (quienes tuvieron abono en ambos semestres de 2026), mientras que para abonados nuevos parte desde $156.000 más servicio.

Resultados y calendario completo de los Cuadrangulares Semifinales del fútbol colombiano, hoy

Fecha 1

Grupo A: Independiente Medellín 1 – 0 Independiente Santa Fe.

Independiente Medellín 1 – 0 Independiente Santa Fe. Grupo B: Atlético Bucaramanga 2 – 2 América de Cali.

Atlético Bucaramanga 2 – 2 América de Cali. Grupo B: Deportivo Cali 0 – 0 Millonarios FC.

Deportivo Cali 0 – 0 Millonarios FC. Grupo A: Once Caldas 0 – 0 Atlético Nacional.

Fecha 2

Grupo B: Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga — martes 24 de noviembre, 6:20 p. m. (Estadio El Campín).

Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga — martes 24 de noviembre, 6:20 p. m. (Estadio El Campín). Grupo B: América de Cali vs. Deportivo Cali — martes 24 de noviembre, 8:30 p. m. (Estadio Pascual Guerrero).

América de Cali vs. Deportivo Cali — martes 24 de noviembre, 8:30 p. m. (Estadio Pascual Guerrero). Grupo A: Independiente Santa Fe vs. Once Caldas — miércoles 25 de noviembre, 6:20 p. m. (Estadio El Campín).

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas — miércoles 25 de noviembre, 6:20 p. m. (Estadio El Campín). Grupo A: Atlético Nacional vs. Independiente Medellín — miércoles 25 de noviembre, 8:30 p. m. (Estadio Atanasio Girardot).

Fecha 3

Grupo B: Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga — viernes 27 de noviembre, 6:35 p. m. (Estadio Deportivo Cali).

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga — viernes 27 de noviembre, 6:35 p. m. (Estadio Deportivo Cali). Grupo B: Millonarios FC vs. América de Cali — viernes 27 de noviembre, 8:40 p. m. (Estadio El Campín).

Millonarios FC vs. América de Cali — viernes 27 de noviembre, 8:40 p. m. (Estadio El Campín). Grupo A: Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional — sábado 28 de noviembre, 7:30 p. m. (Estadio El Campín).

Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional — sábado 28 de noviembre, 7:30 p. m. (Estadio El Campín). Grupo A: Independiente Medellín vs. Once Caldas — domingo 29 de noviembre, 6:30 p. m. (Estadio Atanasio Girardot).

Fecha 4

Grupo B: Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali — martes 1 de diciembre, 6:20 p. m. (Estadio Américo Montanini).

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali — martes 1 de diciembre, 6:20 p. m. (Estadio Américo Montanini). Grupo B: América de Cali vs. Millonarios FC — martes 1 de diciembre, 8:30 p. m. (Estadio Pascual Guerrero).

América de Cali vs. Millonarios FC — martes 1 de diciembre, 8:30 p. m. (Estadio Pascual Guerrero). Grupo A: Once Caldas vs. Independiente Medellín — miércoles 2 de diciembre, 6:20 p. m. (Estadio Palogrande).

Once Caldas vs. Independiente Medellín — miércoles 2 de diciembre, 6:20 p. m. (Estadio Palogrande). Grupo A: Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe — miércoles 2 de diciembre, 8:30 p. m. (Estadio Atanasio Girardot).

Fecha 5 (horarios por confirmar)

Grupo A: Independiente Medellín vs. Atlético Nacional (Estadio Atanasio Girardot).

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional (Estadio Atanasio Girardot). Grupo A: Once Caldas vs. Independiente Santa Fe (Estadio Palogrande).

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe (Estadio Palogrande). Grupo B: Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC (Estadio Américo Montanini).

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios FC (Estadio Américo Montanini). Grupo B: Deportivo Cali vs. América de Cali (Estadio Deportivo Cali).

Fecha 6 (horarios por confirmar)

Grupo A: Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín (Estadio El Campín).

Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín (Estadio El Campín). Grupo A: Atlético Nacional vs. Once Caldas (Estadio Atanasio Girardot).

Atlético Nacional vs. Once Caldas (Estadio Atanasio Girardot). Grupo B: Millonarios FC vs. Deportivo Cali (Estadio El Campín).

Millonarios FC vs. Deportivo Cali (Estadio El Campín). Grupo B: América de Cali vs. Atlético Bucaramanga (Estadio Pascual Guerrero).

Te puede interesar: