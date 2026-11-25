Los Tuzos recibirán al Guadalajara en el Estadio Hidalgo para disputar el encuentro de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026

Chivas y Pachuca: cómo comprar boletos para la Liguilla | Imago 7

La Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX pondrá frente a frente a Pachuca y Chivas en los cuartos de final. El primer capítulo de la eliminatoria se disputará este jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo, donde los Tuzos buscarán tomar ventaja antes de visitar al Guadalajara en el encuentro de vuelta.

El Rebaño llega a la fase final como líder de la clasificación con 33 puntos, luego de vencer a Cruz Azul en el cierre de la fase regular. Los dirigidos por Gabriel Milito recuperaron la cima de la tabla después de 15 años y terminaron las 17 jornadas sin perder como visitantes. Por su parte, Pachuca consiguió su boleto a la Liguilla en el octavo puesto con 25 unidades, tras encadenar cuatro triunfos.

El enfrentamiento reunirá a las dos defensas que menos goles recibieron durante el campeonato, con 15 anotaciones permitidas por el Guadalajara y 20 por los Tuzos. A unos días del encuentro, la directiva del Pachuca dio a conocer los precios de los boletos para los aficionados que deseen asistir al inicio de la eliminatoria.

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¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de Pachuca vs Chivas?

Los precios de las entradas para el encuentro de ida de los cuartos de final oscilan entre los $1,047 y los $1,267 pesos, dependiendo de la ubicación dentro del Estadio Hidalgo. Al momento del reporte, todavía se encontraban disponibles más de 2,000 localidades.

Estos son los precios por zona para el Pachuca vs Chivas:

Platea Oriente: 1,267 pesos.

Platea Poniente: 1,267 pesos.

Poniente: 1,157 pesos.

Norte: 1,047 pesos.

Sur: 1,047 pesos.

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¿Cómo comprar los boletos para el partido por cuartos de final de la Liga MX?

La venta de entradas comenzó el lunes 23 de noviembre con una preventa para abonados del Pachuca y usuarios de la tarjeta especial. A partir del martes 24 de noviembre se habilitó la venta para el público en general a través de Boletomóvil.

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Los aficionados interesados en acudir al encuentro podrán adquirir sus entradas mediante los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web de Boletomóvil o descargar su aplicación. Iniciar sesión o crear una cuenta. Seleccionar el partido entre Pachuca y Guadalajara. Elegir la zona y la cantidad de boletos. Completar el pago mediante alguna de las opciones de la plataforma. Consultar las entradas digitales desde la aplicación.

Cabe señalar que la Cabecera Norte está reservada para los seguidores del Pachuca, por lo que no se permitirá el ingreso de personas que porten indumentaria del Guadalajara en dicha sección. Asimismo, los asistentes deberán contar con su Fan ID para acceder al estadio.

El encuentro entre Pachuca y Chivas está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La disponibilidad de las entradas estará sujeta a la demanda conforme se acerque el inicio del partido.