El delantero paraguayo fue titular en sus 16 partidos del Apertura 2026 y terminó el torneo Apertura 2026 con cinco goles para los auriazules

Pumas asegura a Robert Morales hasta 2029 tras fracaso en Apertura 2026. Imago 7

Pumas ya comenzó a definir su plantilla para el Clausura 2027 y aseguró la continuidad de Robert Morales hasta 2029. El Club Universidad Nacional informó que hizo válida la opción de compra del delantero paraguayo, en una de las primeras decisiones de la directiva después de quedar fuera de la Liguilla del Apertura 2026.

La determinación convierte a Morales en jugador definitivo de Pumas después de su etapa a préstamo desde Toluca. El club informó que el atacante continuará vinculado con la institución y señaló que esta operación representa el primer paso hacia el reforzamiento del plantel para el próximo torneo.

“Tras el análisis realizado al término del Torneo Apertura 2026, la directiva ha dado un primer paso hacia el reforzamiento del plantel al hacer válida la opción de compra del jugador Robert Morales, quien gracias a esto estará vinculado a nuestra institución hasta 2029. El Club Universidad Nacional continuará trabajando en el fortalecimiento del equipo”, informa el comunicado emitido por el club.

🚨 COMUNICADO OFICIAL 🚨



El Club Universidad Nacional informa que el primer equipo varonil inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes

11 de diciembre para comenzar su preparación de cara al torneo Clausura 2027.



Tras el análisis… pic.twitter.com/k8vd4BIa4Z — PUMAS (@PumasMX) November 24, 2026

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La compra adquiere relevancia por el papel que tuvo Morales durante el Apertura 2026. El delantero disputó 16 partidos, todos como titular, acumuló 1,424 minutos y marcó cinco goles, de acuerdo con los registros del torneo.

Robert Morales se convierte en una pieza del proyecto de Pumas

La decisión de ejercer la opción de compra significa que Pumas deja atrás el escenario de un préstamo y asegura la continuidad de uno de sus principales atacantes. Morales llegó a la institución en 2026 procedente de Toluca y durante el Clausura fue parte del equipo que alcanzó la final. El club incluso destacó sus ocho goles en aquel torneo como su principal realizador.

Su importancia también quedó reflejada en el Apertura. Morales fue titular en los 16 partidos que disputó y terminó como uno de los jugadores con mayor participación ofensiva del equipo. Además, marcó en partidos relevantes, como el triunfo ante Tigres en la jornada 14 y el empate frente al América en la fecha 16.

La compra también le permite a Pumas dar continuidad a un delantero que ya conoce el funcionamiento del equipo, al cuerpo técnico y la exigencia de Ciudad Universitaria. Para la planificación del Clausura 2027, la directiva ya tiene definida una de las piezas de su ataque.

Pumas comienza a corregir el rumbo después de quedar fuera de la Liguilla

La decisión llega después de un Apertura 2026 que terminó con Pumas fuera de la fase final. El equipo universitario perdió 2-0 ante Monterrey en la última jornada y terminó en el undécimo lugar con 21 puntos. Los Rayados, con ese triunfo, aseguraron el sexto puesto y avanzaron a la Liguilla.

El resultado cerró un torneo que quedó por debajo de las expectativas del club. Por ello, la compra de Morales adquiere un peso adicional: Pumas no solamente conserva a un futbolista de su plantilla, sino que comienza a construir alrededor de una base para el siguiente campeonato.

El propio comunicado establece que el primer equipo ya inició su periodo de descanso y que reportará el viernes 11 de diciembre en Cantera para comenzar la preparación rumbo al Clausura 2027. La directiva tendrá a partir de ahora la tarea de definir el resto de los movimientos para fortalecer al plantel.

Robert Morales, el primer movimiento rumbo al Clausura 2027

Pumas señaló que continuará trabajando en el fortalecimiento del equipo, por lo que la compra de Morales puede considerarse el primer movimiento oficial de la institución después del análisis realizado al finalizar el Apertura 2026. El paraguayo llega a este nuevo ciclo con 14 goles en sus dos primeros torneos de Liga MX con Pumas, según los registros del club: nueve en el Clausura 2026 y cinco en el Apertura. Además, durante su primera temporada fue uno de los principales referentes ofensivos del equipo que alcanzó la final.

De igual forma, la directiva auriazul informó que el equipo inicio el periodo de vacaciones y la fecha para que reporten de cara a la pretemporada del Apertura 2027: “El Club Universidad Nacional informa que el primer equipo varonil inició su periodo de descanso y reportará en las instalaciones de Cantera el próximo viernes. 11 de diciembre para comenzar su preparación de cara al torneo Clausura 2027“.

La directiva universitaria apuesta así por la continuidad de un atacante que ya demostró capacidad para competir en el fútbol mexicano. Morales estará vinculado con Pumas hasta 2029, mientras el club comienza a definir qué otros cambios necesita para volver a la Liguilla después de la eliminación en el Apertura 2026.