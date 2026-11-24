La cercanía entre ambas competencias podría condicionar la planificación de Rafael Márquez y la distribución de los futbolistas del Tricolor

Alberto Lati habla de los problemas de la Selección Mexicana en el 2028 | Imago 7

La celebración de la Copa América 2028 en Estados Unidos representará otro compromiso para la Selección Mexicana dentro de su calendario rumbo a la Copa del Mundo de 2030. Durante la mesa de análisis de Claro Sports por W Radio, Alberto Lati habló sobre las implicaciones que podría tener la participación del Tricolor en el certamen de la Conmebol, debido a su cercanía con los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El periodista explicó los motivos por los que Estados Unidos volverá a albergar la competencia, después de las ediciones de 2016 y 2024, al considerar las condiciones que ofrece el país para la organización de este tipo de eventos.

“En 2016 se hizo con el pretexto del Centenario, se invitó a todo el continente y fue un éxito económico increíble, con asistencias increíbles. Se repitió el ejercicio recientemente, en 2024 con Jimmy Lozano, fue otro éxito brutal. Y ahora en Estados Unidos otra vez. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque es el país que te lo permite por infraestructuras, pero también por asistencias y por la industria que tiene referida al deporte”.

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Lati también planteó la posibilidad de que la final de la Copa América se dispute lejos de California, debido a la proximidad con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.

La Selección Mexicana, ante un calendario sin descanso

Uno de los aspectos que puso sobre la mesa Alberto Lati fue la continuidad de los compromisos de la Selección Nacional durante los periodos de verano, situación que podría condicionar la planificación del proceso de Rafael Márquez.

“México no va a parar de tener torneos porque este verano hubo Mundial, el anterior hubo Copa Oro, el anterior a la Copa Oro hubo Copa América, pero el posterior al Mundial va a haber Copa Oro y el siguiente, ya en 2028, va Copa América. Cada verano, un compromiso serio. Yo no sé si es lo que los entrenadores más quisieran”.

El periodista recordó los antecedentes de México en las ediciones de 2011 y 2015 de la Copa América, cuando la selección nacional tuvo que distribuir sus recursos para atender los compromisos de su calendario. En Argentina, Luis Fernando Tena estuvo al frente del representativo mexicano, mientras que José Manuel de la Torre dirigía a la selección mayor. Cuatro años después, Miguel Herrera encabezó al Tricolor en Chile.

¿Cómo afectaría la Copa América al proceso olímpico de México?

La coincidencia de competencias en 2028 también abrió el debate sobre la distribución de futbolistas entre la selección mayor y la olímpica, en caso de que México consiga su clasificación a Los Angeles. Lati mencionó algunos nombres que, por edad, podrían formar parte de ambos proyectos.

“Yo no creo que sea fácil planear con tanto evento en el verano. No sé si para Rafa Márquez esto cambia el rompecabezas que pueda tener, la hoja de ruta. Sobre todo, que va a haber coincidencias de futbolistas seleccionables por la olímpica, refuerzos que pueden estar acá. Si en este momento fueran los Olímpicos, Gil Mora, Sandoval, Camberos, que ha estado ya en el proceso, los tres por la edad evidentemente estarían. Y ya luego irás viendo casos específicos que estoy seguro de que habría y habrá más”.

La conversación también abordó los antecedentes de entrenadores que han asumido la responsabilidad de dirigir tanto a la selección mayor como a la olímpica, entre ellos Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe.

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En contraste, Lati recordó el modelo de trabajo que se implementó rumbo a Londres 2012, cuando Luis Fernando Tena formaba parte del cuerpo técnico de José Manuel de la Torre y asumió la conducción del representativo olímpico, con el que México conquistó la medalla de oro.

De esta manera, la participación en la Copa América 2028 podría representar un reto para la Federación Mexicana de Fútbol, tanto en la integración de las convocatorias como en la coordinación de los cuerpos técnicos y la preparación de ambos representativos.