Con una actuación providencial del colombiano, el equipo de Manuel Pellegrini se tomó Eslovaquia y pelea en la zona alta de la tabla.

Cucho Hernández marca doblete con el Betis | Branislav RACKO / AFP

El Real Betis prácticamente aseguró su boleto a la siguiente fase de la Champions League, sea por Playoffs o clasificado directamente a los octavos de final. Le bastó una victoria categórica, por 0-2, frente al Slovan Bratislava de Eslovaquia por la quinta fecha de la competición. Un partido que sin duda quedará marcado en la carrera de Juan Camilo Hernández, quien vuelve a brillar con el onceno andaluz.

El ‘Cucho’ se puso el overol y anotó entre el 43′ y 57′ para sellar los tres puntos para la escuadra de Manuel Pellegrini. Después de dos décadas de ausencia en la máxima cita europea, el cafetero le da una mano gigante al Betis para seguir en pie de lucha en una fase más avanzada. Ha sido un alivio su regreso tras la lesión que le alejó de los últimos partidos, tanto con los ibéricos como con la Selección Colombia.

Hernández dejó atrás una lesión muscular en el sóleo proximal izquierdo frente al Barcelona. Un mes después fue dado de alta y retornó a lo grande, marcando dos goles de cabeza y convirtiéndose nuevamente en pilar ofensivo del Betis. Vale recordar que su estreno goleador en el certamen fue el 14 de octubre contra el Porto en el triunfo 3-2 de los españoles.

El doblete de cabeza del ‘Cucho’ Hernández

De entrada, su primer gol fue con un tremendo salto para anticiparse ante su marca. Ángel Ortiz desbordó por la derecha y le envió el centro al segundo palo, donde se exigió al máximo para convertir y dejar fuera de camino al golero de la localía. El festejo fue a rabiar, con beso incluido a Isco Alarcón.

AEROLÍNEAS CUCHO… ¡QUÉ CABEZA DE HERNÁNDEZ! Tremendo salto del colombiano, para marcar de cabeza para el Betis ante Slovan Bratislava. Y en el festejo, besito a Isco…



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Un rato más tarde, después de abrirse el telón del segundo episodio, Hernández repitió la dosis para sentenciar el partido a favor. Isco levantó un córner desde la derecha, hasta que el pereirano lanzó el testazo sobre el primer palo. La pelota se posó en el rincón derecho, el más lejano del guardavallas, y nuevamente la celebración fue eufórica. No era para menos por la importancia del triunfo para el Betis.

¡DOBLETE DE CUCHO HERNÁNDEZ! Otra vez de cabeza, el colombiano marca por duplicado frente al Slovan Bratislava y llega a los tres tantos con Betis en esta #Champions.



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Grandiosa temporada para el ‘Cucho’ en su club. Ya ostenta 5 goles y un par de asistencias en 11 partidos a lo largo de la temporada con el Betis. Es la primera vez que anota doblete en un partido de Champions League, por lo que bate una marca más en el mejor momento de su carrera.

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