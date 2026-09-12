Auténticos Tigres impone condiciones ante Borregos CCM y mantiene paso perfecto

La UANL volvió a imponerse al conjunto capitalino después de eliminarlo en las semifinales de la temporada anterior

Auténticos Tigres mantuvo el paso ganador en el arranque de la temporada 2026 de la Liga Mayor de la ONEFA, después de imponerse 31-14 a Borregos CCM este viernes en el Centro Deportivo y Cultural del Tec Ciudad de México. El campeón vigente consiguió su segunda victoria consecutiva dentro de la Conferencia de los 14 Grandes y volvió a superar al conjunto capitalino, rival al que había eliminado en las semifinales de la campaña anterior.

El encuentro comenzó con mayor equilibrio y Borregos CCM consiguió colocar siete puntos en el marcador durante el primer cuarto, pero la respuesta de la UANL llegó con Ángel Alvarado, quien encontró la zona de anotación para colocar el 7-7. Posteriormente, Fernando Amaro convirtió un gol de campo que permitió a los visitantes tomar por primera vez la ventaja, ahora por 10-7.

Auténticos volvió a hacer daño por tierra antes de terminar la primera mitad. Jorge Luis Chaib encontró espacio para una carrera hasta las diagonales y amplió la diferencia a 17-7, en un momento en el que la ofensiva regiomontana comenzaba a controlar el desarrollo del encuentro. Borregos CCM, sin embargo, todavía tendría una respuesta antes del descanso.

El equipo capitalino consiguió acercarse mediante un pase de touchdown de Jorge Emilio González para Liam López, combinación que recortó la diferencia a solamente tres puntos con el 17-14. González había llegado a la segunda jornada después de participar en el cerrado 49-42 frente a Borregos Monterrey en el inicio de la campaña.

La reacción de CCM no alcanzó para igualar. Auténticos Tigres respondió con otra serie ofensiva que terminó con Aldo Herrera en la zona de anotación, además del punto extra, para establecer el 24-14 antes del descanso. Los diez puntos de diferencia se mantuvieron durante buena parte de la segunda mitad, en la que las defensivas evitaron modificaciones inmediatas en el marcador.

El golpe que terminó por definir el encuentro llegó con una larga escapada de Christian Espinosa, quien consiguió el touchdown que llevó la ventaja hasta el 31-14. A partir de ahí, la defensiva de los Auténticos evitó que Borregos CCM volviera a generar puntos y aseguró el segundo triunfo de los regiomontanos en las primeras dos semanas del calendario.

Con el resultado, Auténticos Tigres coloca su marca en 2-0 después de haber iniciado la defensa del campeonato con una victoria 49-7 sobre Águilas Blancas del IPN. Borregos CCM, en cambio, comienza la temporada con dos derrotas tras caer ante Borregos Monterrey y posteriormente frente a la UANL. El triunfo también prolonga el dominio reciente de Auténticos sobre los capitalinos, luego del 29-9 con el que los eliminaron en las semifinales de 2025 antes de conquistar el título nacional.

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