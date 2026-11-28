Todos los campeones de la ONEFA en la historia y qué equipo ha ganado más veces
Los Auténticos Tigres vieron esfumarse la oportunidad de bicampeonato ante el acérrimo rival, equipo que a su vez cobra venganza por el descalabro en la final pasada
Borregos Monterrey recuperó el título de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 al derrotar 27-14 a los Auténticos Tigres en el Estadio Gaspar Mass. El conjunto del Tecnológico de Monterrey, dirigido por Carlos Altamirano, tuvo en Fernando Sarabia a uno de los protagonistas del encuentro para quedarse con el campeonato.
El triunfo también representó la revancha para los Borregos, después de la derrota sufrida ante los Auténticos Tigres en la final de 2025. Con el 27-14, Monterrey terminó con el invicto de la Universidad Autónoma de Nuevo León y volvió a colocarse en la cima del futbol americano universitario mexicano.
MÁS INFORMACIÓN: Calendario y resultados de la ONEFA 2026
¿Cuál es el equipo más ganador de la ONEFA y cuántos títulos tiene?
Si nos vamos exclusivamente a la etapa del fútbol americano como ONEFA, son los Borregos Monterrey los que han conquistado más títulos, esto al sumar 19 coronas (1971, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2022, 2023, 2024 y 2026), además de tener el campeonato Borregos del 2009.
Sin embargo, si englobamos la etapa de los campeonatos estudiantiles desde su creación varias décadas antes, son los Pumas CU los que mandan, con un total de 22 cetros, el último de ellos conseguido en el 2017.
Todos los campeones de la ONEFA: lista completa, año por año
- 2026 | Borregos ITESM Monterrey
- 2025 | Auténticos Tigres
- 2024 | Borregos ITESM Monterrey
- 2023 | Borregos ITESM Monterrey
- 2022 | Borregos ITESM Monterrey
- 2021 | No hubo campeón
- 2020 | No hubo temporada por el Covid-19
- 2019 | Burros Blancos IPN
- 2018 | Auténticos Tigres UANL
- 2017 | Pumas CU UNAM
- 2016 | Auténticos Tigres UANL
- 2015 | Auténticos Tigres UANL
- 2014 | Pumas CU UNAM
- 2013 | Pumas CU UNAM
- 2012 | Auténticos Tigres UANL
- 2011 | Auténticos Tigres UANL
- 2010 | Pumas CU UNAM
- 2009 | Auténticos Tigres UANL
- 2008 | Borregos ITESM Monterrey
- 2007 | Borregos ITESM Monterrey
- 2006 | Borregos ITESM Monterrey
- 2005 | Borregos ITESM Monterrey
- 2004 | Borregos ITESM Monterrey
- 2003 | Borregos ITESM CEM
- 2002 | Borregos ITESM Monterrey
- 2001 | Borregos ITESM Monterrey
- 2000 | Borregos ITESM CEM
- 1999 | Borregos ITESM Monterrey
- 1998 | Borregos ITESM Monterrey
- 1997 | Aztecas UDLAP
- 1996 | Aztecas UDLAP
- 1995 | Aztecas UDLAP
- 1994 | Borregos ITESM Monterrey
- 1993 | Borregos ITESM Monterrey
- 1992 | Águilas Blancas IPN
- 1991 | Cóndores UNAM
- 1990 | Cóndores UNAM
- 1989 | Pieles Rojas IPN
- 1988 | Águilas Blancas IPN
- 1987 | Osos ENEP Acatlán
- 1986 | Cóndores Universidad Oro
- 1985 | Cóndores UNAM
- 1984 | Cóndores UNAM
- 1983 | Cóndores UNAM
- 1982 | Águilas Blancas IPN
- 1981 | Águilas Blancas IPN
- 1980 | Cóndores UNAM
- 1979 | Cóndores UNAM
- 1978 | Cóndores UNAM
- 1977 | Tigres UANL
- 1976 | Borregos ITESM-Monterrey
- 1975 | Pieles Rojas AD
- 1974 | Borregos ITESM-Monterrey
- 1973 | Águilas Blancas IPN
- 1972 | Borregos ITESM-Monterrey
- 1971 | Borregos ITESM-Monterrey
- 1970 | Cóndores UNAM
- 1969 | Búhos Medicina-Biol. IPN
- 1968 | No hubo temporada
- 1967 | Universidad Nacional
- 1966 | Universidad Nacional
- 1965 | Poli Guinda-IPN
- 1964 | Poli Guinda-IPN
- 1963 | Poli Guinda-IPN
- 1962 | Poli Blanco-IPN
- 1961 | Universidad Nacional
- 1960 | Poli Guinda-IPN
- 1959 | Universidad Nacional
- 1958 | IPN (ESIME-Comercio)
- 1957 | Universidad Naciona
- 1956 | Universidad Nacional
- 1955 | Instituto Politécnico
- 1954 | Instituto Politécnico
- 1953 | Instituto Politécnico
- 1952 | Universidad Nacional
- 1951 | Universidad Nacional
- 1950 | Instituto Politécnico
- 1949 | Mexico City College
- 1948 | Instituto Politécnico
- 1947 | Universidad Nacional
- 1946 | Universidad Nacional
- 1945 | Instituto Politécnico
- 1944 | Universidad Nacional
- 1943 | Universidad Nacional
- 1942 | Universidad Nacional
- 1941 | Universidad Nacional
- 1940 | Universidad Nacional
- 1939 | Universidad Nacional
- 1938 | Universidad Nacional
- 1937 | Universidad Nacional
- 1936 | Universidad Nacional
- 1935 | Universidad Nacional
- 1934 | Universidad Nacional
- 1933 | Universidad Nacional
- 1932 | Centro Atlético Mexicano
- 1931 | Centro Atlético Mexicano
- 1930 | Centro Atlético Mexicano
Borregos de Monterrey vs Auténticos Tigres: ¿Quién ha ganado más veces el clásico regio?
El clásico regio de la ONEFA entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres es una de las rivalidades con más historia en el fútbol americano colegial. A lo largo de 98 ediciones previas, el Tec de Monterrey lleva la ventaja en el balance general: suma 59 triunfos, por 36 de la UANL, además de tres empates. Esa diferencia se construyó, sobre todo, en el periodo de 1992 a 2014, cuando Borregos ganó 26 de 27 enfrentamientos.
La polaridad también se ha visto en los juegos de mayor peso. La final de 2026 es la octava ocasión en que ambos se midieron por el título de Liga Mayor. En las seis primeras, Borregos salió campeón, mientras que en la séptima los felinos rompieron la tendencia. La serie por el campeonato empezó en 2001 y 2002, siguió en 2005 y 2008, y después volvieron a encontrarse en las ediciones de 2022 y 2023, estas últimas mencionadas, en el Gaspar Mass. Fue el año pasado cuando los Auténticos acabaron con la hegemonía y evitaron el tetracampeonato, sin embargo los astados cobraron venganza y regresaron a lo más alto del torneo.
TODOS LOS RESULTADOS DEL CLÁSICO REGIO DE FÚTBOL AMERICANO
- 1945 | Auténticos Tigres UANL 12-7 Borregos Monterrey
- 1946 | Auténticos Tigres UANL 13-7 Borregos Monterrey
- 1946 | Auténticos Tigres UANL 18-6 Borregos Monterrey
- 1947 | Auténticos Tigres UANL 6-0 Borregos Monterrey
- 1947 | Auténticos Tigres UANL 25-14 Borregos Monterrey
- 1947 | Borregos Monterrey 13-13 Auténticos Tigres UANL
- 1947 | Borregos Monterrey 20-7 Auténticos Tigres UANL
- 1948 | Borregos Monterrey 18-13 Auténticos Tigres UANL
- 1948 | Borregos Monterrey 39-0 Auténticos Tigres UANL
- 1948 | Borregos Monterrey 31-0 Auténticos Tigres UANL
- 1949 | Borregos Monterrey 33-19 Auténticos Tigres UANL
- 1949 | Borregos Monterrey 15-13 Auténticos Tigres UANL
- 1950 | Borregos Monterrey 21-6 Auténticos Tigres UANL
- 1950 | Borregos Monterrey 13-0 Auténticos Tigres UANL
- 1951 | Borregos Monterrey 26-7 Auténticos Tigres UANL
- 1952 | Auténticos Tigres UANL 25-0 Borregos Monterrey
- 1953 | Auténticos Tigres UANL 7-6 Borregos Monterrey
- 1954 | Borregos Monterrey 25-14 Auténticos Tigres UANL
- 1954 | Auténticos Tigres UANL 7-0 Borregos Monterrey
- 1955 | Borregos Monterrey 7-7 Auténticos Tigres UANL
- 1955 | Auténticos Tigres UANL 21-13 Borregos Monterrey
- 1956 | Auténticos Tigres UANL 33-20 Borregos Monterrey
- 1956 | Auténticos Tigres UANL 28-12 Borregos Monterrey
- 1957 | Borregos Monterrey 24-12 Auténticos Tigres UANL
- 1957 | Auténticos Tigres UANL 26-14 Borregos Monterrey
- 1958 | Borregos Monterrey 24-0 Auténticos Tigres UANL
- 1959 | Auténticos Tigres UANL 14-6 Borregos Monterrey
- 1959 | Auténticos Tigres UANL 44-14 Borregos Monterrey
- 1959 | Auténticos Tigres UANL 34-12 Borregos Monterrey
- 1960 | Auténticos Tigres UANL 28-22 Borregos Monterrey
- 1961 | Borregos Monterrey 26-14 Auténticos Tigres UANL
- 1961 | Borregos Monterrey 20-14 Auténticos Tigres UANL
- 1962 | Borregos Monterrey 36-30 Auténticos Tigres UANL
- 1962 | Borregos Monterrey 30-18 Auténticos Tigres UANL
- 1963 | Borregos Monterrey 14-6 Auténticos Tigres UANL
- 1964 | Borregos Monterrey 38-34 Auténticos Tigres UANL
- 1965 | Auténticos Tigres UANL 18-12 Borregos Monterrey
- 1966 | Auténticos Tigres UANL 34-3 Borregos Monterrey
- 1967 | Auténticos Tigres UANL 20-6 Borregos Monterrey
- 1968 | Auténticos Tigres UANL 36-23 Borregos Monterrey
- 1969 | Auténticos Tigres UANL 29-14 Borregos Monterrey
- 1969 | Auténticos Tigres UANL 28-12 Borregos Monterrey
- 1970 | Borregos Monterrey 13-13 Auténticos Tigres UANL
- 1970 | Auténticos Tigres UANL 26-13 Borregos Monterrey
- 1971 | Borregos Monterrey 19-6 Auténticos Tigres UANL
- 1971 | Borregos Monterrey 23-13 Auténticos Tigres UANL
- 1972 | Borregos Monterrey 27-0 Auténticos Tigres UANL
- 1973 | Auténticos Tigres UANL 9-7 Borregos Monterrey
- 1974 | Borregos Monterrey 48-10 Auténticos Tigres UANL
- 1975 | Borregos Monterrey 31-12 Auténticos Tigres UANL
- 1976 | Borregos Monterrey 17-14 Auténticos Tigres UANL
- 1977 | Auténticos Tigres UANL 31-16 Borregos Monterrey
- 1989 | Auténticos Tigres UANL 22-21 Borregos Monterrey (Semifinal)
- 1989 | Borregos Monterrey 30-5 Auténticos Tigres UANL
- 1990 | Auténticos Tigres UANL 20-14 Borregos Monterrey
- 1991 | Auténticos Tigres UANL 15-7 Borregos Monterrey
- 1991 | Auténticos Tigres UANL 25-18 Borregos Monterrey
- 1992 | Borregos Monterrey 31-12 Auténticos Tigres UANL
- 1993 | Borregos Monterrey 43-23 Auténticos Tigres UANL
- 1994 | Borregos Monterrey 40-21 Auténticos Tigres UANL
- 1995 | Borregos Monterrey 31-0 Auténticos Tigres UANL
- 1996 | Borregos Monterrey 15-0 Auténticos Tigres UANL
- 1997 | Borregos Monterrey 68-9 Auténticos Tigres UANL
- 1998 | Borregos Monterrey 24-22 Auténticos Tigres UANL
- 1998 | Borregos Monterrey 30-6 Auténticos Tigres UANL (Semifinal)
- 1999 | Borregos Monterrey 27-10 Auténticos Tigres UANL
- 2000 | Borregos Monterrey 40-15 Auténticos Tigres UANL
- 2001 | Borregos Monterrey 42-10 Auténticos Tigres UANL
- 2001 | Borregos Monterrey 20-12 Auténticos Tigres UANL (FINAL en el Estadio Tecnológico)
- 2002 | Borregos Monterrey 42-7 Auténticos Tigres UANL
- 2002 | Borregos Monterrey 34-12 Auténticos Tigres UANL (FINAL en el Estadio Tecnológico)
- 2003 | Borregos Monterrey 20-14 Auténticos Tigres UANL (series extras)
- 2003 | Borregos Monterrey 31-16 Auténticos Tigres UANL
- 2004 | Auténticos Tigres UANL 18-17 Borregos Monterrey
- 2005 | Borregos Monterrey 24-21 Auténticos Tigres UANL
- 2005 | Borregos Monterrey 14-10 Auténticos Tigres UANL (FINAL en el Estadio Tecnológico)
- 2006 | Borregos Monterrey 18-12 Auténticos Tigres UANL
- 2007 | Borregos Monterrey 41-14 Auténticos Tigres UANL
- 2007 | Borregos Monterrey 31-10 Auténticos Tigres UANL (semifinales)
- 2008 | Borregos Monterrey 35-13 Auténticos Tigres UANL
- 2008 | Borregos Monterrey 37-13 Auténticos Tigres UANL
- 2008 | Borregos Monterrey 41-28 Auténticos Tigres UANL (FINAL en el Estadio Tecnológico)
- 2013 | Borregos Monterrey 26-10 Auténticos Tigres UANL
- 2014 | Borregos Monterrey 19-07 Auténticos Tigres UANL
- 2016 | Auténticos Tigres UANL 31-28 Borregos Monterrey
- 2017 | Auténticos Tigres UANL 21-10 Borregos Monterrey
- 2018 | Borregos Monterrey 17-7 Auténticos Tigres UANL
- 2019 | Borregos Monterrey 49-16 Auténticos Tigres UANL
- 2022 | Auténticos Tigres UANL 13-6 Borregos Monterrey (Gaspar Mass)
- 2022 | Borregos Monterrey 32-30 Auténticos Tigres UANL (FINAL en Gaspar Mass, series extras)
- 2023 | Auténticos Tigres UANL 10-3 Borregos Monterrey (NRG, Houston)
- 2023 | Borregos Monterrey 31-27 Auténticos Tigres UANL (FINAL en el Gaspar Mass)
- 2024 | Borregos Monterrey 34-16 Auténticos Tigres UANL
- 2024 | Borregos Monterrey 24-21 Auténticos Tigres (FINAL en el Estadio Banorte)
- 2025 | Borregos Monterrey 27-24 Auténticos Tigres
- 2025 | Borregos Monterrey 30-33 Auténticos Tigres (FINAL en el Estadio Banorte)
- 2026 | Borregos Monterrey 31-34 Auténticos Tigres
- 2026 | Borregos Monterrey 27-14 Auténticos Tigres (Final en el Gaspar Mass)