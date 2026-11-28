Los Auténticos Tigres vieron esfumarse la oportunidad de bicampeonato ante el acérrimo rival, equipo que a su vez cobra venganza por el descalabro en la final pasada

Los Borregios acaban con el sueño del bicampeonato de Tigres | @BorregosMty

Borregos Monterrey recuperó el título de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 al derrotar 27-14 a los Auténticos Tigres en el Estadio Gaspar Mass. El conjunto del Tecnológico de Monterrey, dirigido por Carlos Altamirano, tuvo en Fernando Sarabia a uno de los protagonistas del encuentro para quedarse con el campeonato.

El triunfo también representó la revancha para los Borregos, después de la derrota sufrida ante los Auténticos Tigres en la final de 2025. Con el 27-14, Monterrey terminó con el invicto de la Universidad Autónoma de Nuevo León y volvió a colocarse en la cima del futbol americano universitario mexicano.

MÁS INFORMACIÓN: Calendario y resultados de la ONEFA 2026

¿Cuál es el equipo más ganador de la ONEFA y cuántos títulos tiene?

Si nos vamos exclusivamente a la etapa del fútbol americano como ONEFA, son los Borregos Monterrey los que han conquistado más títulos, esto al sumar 19 coronas (1971, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2022, 2023, 2024 y 2026), además de tener el campeonato Borregos del 2009.

Sin embargo, si englobamos la etapa de los campeonatos estudiantiles desde su creación varias décadas antes, son los Pumas CU los que mandan, con un total de 22 cetros, el último de ellos conseguido en el 2017.

Todos los campeones de la ONEFA: lista completa, año por año

2026 | Borregos ITESM Monterrey

2025 | Auténticos Tigres

2024 | Borregos ITESM Monterrey

2023 | Borregos ITESM Monterrey

2022 | Borregos ITESM Monterrey

2021 | No hubo campeón

2020 | No hubo temporada por el Covid-19

2019 | Burros Blancos IPN

2018 | Auténticos Tigres UANL

2017 | Pumas CU UNAM

2016 | Auténticos Tigres UANL

2015 | Auténticos Tigres UANL

2014 | Pumas CU UNAM

2013 | Pumas CU UNAM

2012 | Auténticos Tigres UANL

2011 | Auténticos Tigres UANL

2010 | Pumas CU UNAM

2009 | Auténticos Tigres UANL

2008 | Borregos ITESM Monterrey

2007 | Borregos ITESM Monterrey

2006 | Borregos ITESM Monterrey

2005 | Borregos ITESM Monterrey

2004 | Borregos ITESM Monterrey

2003 | Borregos ITESM CEM

2002 | Borregos ITESM Monterrey

2001 | Borregos ITESM Monterrey

2000 | Borregos ITESM CEM

1999 | Borregos ITESM Monterrey

1998 | Borregos ITESM Monterrey

1997 | Aztecas UDLAP

1996 | Aztecas UDLAP

1995 | Aztecas UDLAP

1994 | Borregos ITESM Monterrey

1993 | Borregos ITESM Monterrey

1992 | Águilas Blancas IPN

1991 | Cóndores UNAM

1990 | Cóndores UNAM

1989 | Pieles Rojas IPN

1988 | Águilas Blancas IPN

1987 | Osos ENEP Acatlán

1986 | Cóndores Universidad Oro

1985 | Cóndores UNAM

1984 | Cóndores UNAM

1983 | Cóndores UNAM

1982 | Águilas Blancas IPN

1981 | Águilas Blancas IPN

1980 | Cóndores UNAM

1979 | Cóndores UNAM

1978 | Cóndores UNAM

1977 | Tigres UANL

1976 | Borregos ITESM-Monterrey

1975 | Pieles Rojas AD

1974 | Borregos ITESM-Monterrey

1973 | Águilas Blancas IPN

1972 | Borregos ITESM-Monterrey

1971 | Borregos ITESM-Monterrey

1970 | Cóndores UNAM

1969 | Búhos Medicina-Biol. IPN

1968 | No hubo temporada

1967 | Universidad Nacional

1966 | Universidad Nacional

1965 | Poli Guinda-IPN

1964 | Poli Guinda-IPN

1963 | Poli Guinda-IPN

1962 | Poli Blanco-IPN

1961 | Universidad Nacional

1960 | Poli Guinda-IPN

1959 | Universidad Nacional

1958 | IPN (ESIME-Comercio)

1957 | Universidad Naciona

1956 | Universidad Nacional

1955 | Instituto Politécnico

1954 | Instituto Politécnico

1953 | Instituto Politécnico

1952 | Universidad Nacional

1951 | Universidad Nacional

1950 | Instituto Politécnico

1949 | Mexico City College

1948 | Instituto Politécnico

1947 | Universidad Nacional

1946 | Universidad Nacional

1945 | Instituto Politécnico

1944 | Universidad Nacional

1943 | Universidad Nacional

1942 | Universidad Nacional

1941 | Universidad Nacional

1940 | Universidad Nacional

1939 | Universidad Nacional

1938 | Universidad Nacional

1937 | Universidad Nacional

1936 | Universidad Nacional

1935 | Universidad Nacional

1934 | Universidad Nacional

1933 | Universidad Nacional

1932 | Centro Atlético Mexicano

1931 | Centro Atlético Mexicano

1930 | Centro Atlético Mexicano

Borregos de Monterrey vs Auténticos Tigres: ¿Quién ha ganado más veces el clásico regio?

El clásico regio de la ONEFA entre Borregos Monterrey y Auténticos Tigres es una de las rivalidades con más historia en el fútbol americano colegial. A lo largo de 98 ediciones previas, el Tec de Monterrey lleva la ventaja en el balance general: suma 59 triunfos, por 36 de la UANL, además de tres empates. Esa diferencia se construyó, sobre todo, en el periodo de 1992 a 2014, cuando Borregos ganó 26 de 27 enfrentamientos.

La polaridad también se ha visto en los juegos de mayor peso. La final de 2026 es la octava ocasión en que ambos se midieron por el título de Liga Mayor. En las seis primeras, Borregos salió campeón, mientras que en la séptima los felinos rompieron la tendencia. La serie por el campeonato empezó en 2001 y 2002, siguió en 2005 y 2008, y después volvieron a encontrarse en las ediciones de 2022 y 2023, estas últimas mencionadas, en el Gaspar Mass. Fue el año pasado cuando los Auténticos acabaron con la hegemonía y evitaron el tetracampeonato, sin embargo los astados cobraron venganza y regresaron a lo más alto del torneo.

TODOS LOS RESULTADOS DEL CLÁSICO REGIO DE FÚTBOL AMERICANO

1945 | Auténticos Tigres UANL 12-7 Borregos Monterrey 1946 | Auténticos Tigres UANL 13-7 Borregos Monterrey 1946 | Auténticos Tigres UANL 18-6 Borregos Monterrey 1947 | Auténticos Tigres UANL 6-0 Borregos Monterrey 1947 | Auténticos Tigres UANL 25-14 Borregos Monterrey 1947 | Borregos Monterrey 13-13 Auténticos Tigres UANL 1947 | Borregos Monterrey 20-7 Auténticos Tigres UANL 1948 | Borregos Monterrey 18-13 Auténticos Tigres UANL 1948 | Borregos Monterrey 39-0 Auténticos Tigres UANL 1948 | Borregos Monterrey 31-0 Auténticos Tigres UANL 1949 | Borregos Monterrey 33-19 Auténticos Tigres UANL 1949 | Borregos Monterrey 15-13 Auténticos Tigres UANL 1950 | Borregos Monterrey 21-6 Auténticos Tigres UANL 1950 | Borregos Monterrey 13-0 Auténticos Tigres UANL 1951 | Borregos Monterrey 26-7 Auténticos Tigres UANL 1952 | Auténticos Tigres UANL 25-0 Borregos Monterrey 1953 | Auténticos Tigres UANL 7-6 Borregos Monterrey 1954 | Borregos Monterrey 25-14 Auténticos Tigres UANL 1954 | Auténticos Tigres UANL 7-0 Borregos Monterrey 1955 | Borregos Monterrey 7-7 Auténticos Tigres UANL 1955 | Auténticos Tigres UANL 21-13 Borregos Monterrey 1956 | Auténticos Tigres UANL 33-20 Borregos Monterrey 1956 | Auténticos Tigres UANL 28-12 Borregos Monterrey 1957 | Borregos Monterrey 24-12 Auténticos Tigres UANL 1957 | Auténticos Tigres UANL 26-14 Borregos Monterrey 1958 | Borregos Monterrey 24-0 Auténticos Tigres UANL 1959 | Auténticos Tigres UANL 14-6 Borregos Monterrey 1959 | Auténticos Tigres UANL 44-14 Borregos Monterrey 1959 | Auténticos Tigres UANL 34-12 Borregos Monterrey 1960 | Auténticos Tigres UANL 28-22 Borregos Monterrey 1961 | Borregos Monterrey 26-14 Auténticos Tigres UANL 1961 | Borregos Monterrey 20-14 Auténticos Tigres UANL 1962 | Borregos Monterrey 36-30 Auténticos Tigres UANL 1962 | Borregos Monterrey 30-18 Auténticos Tigres UANL 1963 | Borregos Monterrey 14-6 Auténticos Tigres UANL 1964 | Borregos Monterrey 38-34 Auténticos Tigres UANL 1965 | Auténticos Tigres UANL 18-12 Borregos Monterrey 1966 | Auténticos Tigres UANL 34-3 Borregos Monterrey 1967 | Auténticos Tigres UANL 20-6 Borregos Monterrey 1968 | Auténticos Tigres UANL 36-23 Borregos Monterrey 1969 | Auténticos Tigres UANL 29-14 Borregos Monterrey 1969 | Auténticos Tigres UANL 28-12 Borregos Monterrey 1970 | Borregos Monterrey 13-13 Auténticos Tigres UANL 1970 | Auténticos Tigres UANL 26-13 Borregos Monterrey 1971 | Borregos Monterrey 19-6 Auténticos Tigres UANL 1971 | Borregos Monterrey 23-13 Auténticos Tigres UANL 1972 | Borregos Monterrey 27-0 Auténticos Tigres UANL 1973 | Auténticos Tigres UANL 9-7 Borregos Monterrey 1974 | Borregos Monterrey 48-10 Auténticos Tigres UANL 1975 | Borregos Monterrey 31-12 Auténticos Tigres UANL 1976 | Borregos Monterrey 17-14 Auténticos Tigres UANL 1977 | Auténticos Tigres UANL 31-16 Borregos Monterrey 1989 | Auténticos Tigres UANL 22-21 Borregos Monterrey (Semifinal) 1989 | Borregos Monterrey 30-5 Auténticos Tigres UANL 1990 | Auténticos Tigres UANL 20-14 Borregos Monterrey 1991 | Auténticos Tigres UANL 15-7 Borregos Monterrey 1991 | Auténticos Tigres UANL 25-18 Borregos Monterrey 1992 | Borregos Monterrey 31-12 Auténticos Tigres UANL 1993 | Borregos Monterrey 43-23 Auténticos Tigres UANL 1994 | Borregos Monterrey 40-21 Auténticos Tigres UANL 1995 | Borregos Monterrey 31-0 Auténticos Tigres UANL 1996 | Borregos Monterrey 15-0 Auténticos Tigres UANL 1997 | Borregos Monterrey 68-9 Auténticos Tigres UANL 1998 | Borregos Monterrey 24-22 Auténticos Tigres UANL 1998 | Borregos Monterrey 30-6 Auténticos Tigres UANL (Semifinal) 1999 | Borregos Monterrey 27-10 Auténticos Tigres UANL 2000 | Borregos Monterrey 40-15 Auténticos Tigres UANL 2001 | Borregos Monterrey 42-10 Auténticos Tigres UANL 2001 | Borregos Monterrey 20-12 Auténticos Tigres UANL (FINAL en el Estadio Tecnológico) 2002 | Borregos Monterrey 42-7 Auténticos Tigres UANL 2002 | Borregos Monterrey 34-12 Auténticos Tigres UANL (FINAL en el Estadio Tecnológico) 2003 | Borregos Monterrey 20-14 Auténticos Tigres UANL (series extras) 2003 | Borregos Monterrey 31-16 Auténticos Tigres UANL 2004 | Auténticos Tigres UANL 18-17 Borregos Monterrey 2005 | Borregos Monterrey 24-21 Auténticos Tigres UANL 2005 | Borregos Monterrey 14-10 Auténticos Tigres UANL (FINAL en el Estadio Tecnológico) 2006 | Borregos Monterrey 18-12 Auténticos Tigres UANL 2007 | Borregos Monterrey 41-14 Auténticos Tigres UANL 2007 | Borregos Monterrey 31-10 Auténticos Tigres UANL (semifinales) 2008 | Borregos Monterrey 35-13 Auténticos Tigres UANL 2008 | Borregos Monterrey 37-13 Auténticos Tigres UANL 2008 | Borregos Monterrey 41-28 Auténticos Tigres UANL (FINAL en el Estadio Tecnológico) 2013 | Borregos Monterrey 26-10 Auténticos Tigres UANL 2014 | Borregos Monterrey 19-07 Auténticos Tigres UANL 2016 | Auténticos Tigres UANL 31-28 Borregos Monterrey 2017 | Auténticos Tigres UANL 21-10 Borregos Monterrey 2018 | Borregos Monterrey 17-7 Auténticos Tigres UANL 2019 | Borregos Monterrey 49-16 Auténticos Tigres UANL 2022 | Auténticos Tigres UANL 13-6 Borregos Monterrey (Gaspar Mass) 2022 | Borregos Monterrey 32-30 Auténticos Tigres UANL (FINAL en Gaspar Mass, series extras) 2023 | Auténticos Tigres UANL 10-3 Borregos Monterrey (NRG, Houston) 2023 | Borregos Monterrey 31-27 Auténticos Tigres UANL (FINAL en el Gaspar Mass) 2024 | Borregos Monterrey 34-16 Auténticos Tigres UANL 2024 | Borregos Monterrey 24-21 Auténticos Tigres (FINAL en el Estadio Banorte) 2025 | Borregos Monterrey 27-24 Auténticos Tigres 2025 | Borregos Monterrey 30-33 Auténticos Tigres (FINAL en el Estadio Banorte) 2026 | Borregos Monterrey 31-34 Auténticos Tigres 2026 | Borregos Monterrey 27-14 Auténticos Tigres (Final en el Gaspar Mass)

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