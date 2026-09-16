Borregos Puebla vs Pumas CU en vivo: horario y dónde ver el partido de la ONEFA 2026

El representativo de la UNAM recibe al Tec Puebla en la Semana 3 de la Liga Mayor, con los universitarios todavía invictos

Borregos Puebla vs Pumas CU en vivo, dónde ver el partido | Claro Sports

El Estadio Olímpico Universitario se prepara para recibir el duelo de la Semana 3 de la Liga Mayor ONEFA 2026 entre Pumas CU y Borregos Puebla. El representativo de la UNAM llega con marca perfecta de 2-0 después de imponerse a Burros Blancos en el Clásico Estudiantil, mientras que el Tec Puebla buscará recuperarse de su derrota ante Borregos Monterrey. El partido se disputará este viernes 18 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Pumas CU llega al encuentro después de derrotar 35-27 a Burros Blancos en el Olímpico Universitario durante la Semana 2. Con ese resultado, los universitarios mantuvieron el paso perfecto en el inicio de la campaña, mientras que el representativo del Instituto Politécnico Nacional sufrió su primera derrota y quedó con marca de 1-1.

Borregos Puebla, por su parte, viene de perder 44-38 ante Borregos Monterrey en un partido que se definió durante los últimos minutos. Fernando Mayén marcó cuatro touchdowns en su regreso al Cráter Azul.

ONEFA 2026: ¿Dónde ver en vivo el Borregos Puebla vs Pumas CU?

El partido entre Borregos Puebla y Pumas CU se podrá seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports. El encuentro correspondiente a la Semana 3 de la Liga Mayor tendrá como escenario el Estadio Olímpico Universitario, donde los auriazules buscarán mantener su condición de invictos frente al conjunto poblano.

🏈 SEMANA DE JUEGO🔥🔝



👉🏼Acompáñanos al encuentro:

🐾 PUMAS CU vs ITESM Puebla#LigaMayor 2026



🗓️ Viernes 18 de septiembre

🏟️ Estadio Olímpico Universitario

⏰ 19:00 hrs



🎟️ Venta de boletos:



📌Ticketmaster: https://t.co/MQTuJjkVd3

📌DGDU#SoyDeporteUNAM #PumasLaVida pic.twitter.com/vrdktnjz5F — Pumas CU FBA (@PumasCU_fba) September 14, 2026

¿Cuáles son los cambios en el formato de la ONEFA 2026?

Para la temporada 2026 de la Liga Mayor ONEFA, los 14 equipos fueron divididos en dos grupos de acuerdo con las posiciones pares e impares que ocuparon en la campaña anterior. Cada equipo disputará nueve partidos durante 10 semanas, con una jornada de descanso: seis encuentros serán contra rivales de su mismo grupo y tres frente a equipos del otro sector.

Los ocho mejores equipos de la clasificación general, sin importar el grupo al que pertenezcan, avanzarán a los playoffs. Los cuartos de final enfrentarán al 1 contra el 8, al 2 contra el 7, al 3 contra el 6 y al 4 contra el 5; posteriormente se jugarán las semifinales y el Campeonato Nacional, cuya final está programada para el 27 o 28 de noviembre.

Nones Auténticos Tigres Borregos CCM Borregos Guadalajara Linces UVM Borregos CEM Leones Anáhuac México Norte Zorros CETYS

Pares Borregos Monterrey Borregos Puebla Aztecas UDLAP Águilas Blancas IPN Pumas CU Burros Blancos IPN Leones Anáhuac Cancún



Tabla de posiciones de la ONEFA 2026

Después de dos fechas, tres equipos se mantienen con paso perfecto en la temporada: Auténticos Tigres UANL, Borregos Monterrey y Pumas CU, este último involucrado en el juego ante unos Borregos Puebla que marchan 1-1.

Equipo Ganados Perdidos Pts en contra Auténticos Tigres UANL 2 0 21 Pumas CU 2 0 55 Borregos Monterrey 2 0 80 Aztecas UDLAP 1 1 35 Borregos Puebla 1 1 44 Borregos CEM 1 1 45 Leones Anáhuac México Norte 1 1 48 Borregos Guadalajara 1 1 49 Burros Blancos IPN 1 1 55 Águilas Blancas IPN 1 1 75 Zorros CETYS 0 1 30 Leones Anáhuac Cancún 0 1 57 Linces UVM 0 2 38 Borregos CCM 0 2 80

Te puede interesar: