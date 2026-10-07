Zorros CETYS vs Borregos Monterrey en vivo: horario y dónde ver el partido de la Semana 6 de la ONEFA 2026

Borregos Monterrey vuelve a la actividad tras la suspensión del Clásico Regio ante Auténticos Tigres, al recibir este 9 de octubre a Zorros

Horario y dónde ver el Zorros CETYS vs Borregos Monterrey, ONEFA 2026|Claro Sports

Arranca la segunda mitad de la temporada regular de la Liga Mayor de la ONEFA 2026. Borregos Monterrey, tras una semana de descanso no planeada ya que se reprogramó el Clásico Regio ante Auténticos Tigres debido a las tormentas, recibe en el Estadio Banorte a los Zorros CETYS en partido programado para las 19:30 horas, tiempo del centro de México, este viernes 9 de octubre.

Será el segundo partido en casa para el equipo del coach Carlos Altamirano. En su último partido consiguieron la histórica paliza 73-20 ante Pumas CU, dejando su marca en 3-0 tras iniciar la campaña 2026 de visitante ante Borregos CCM y Borregos Puebla, a los que el Tec superó por apenas una anotación. Son uno de dos invictos que quedan en la Liga Mayor, aunque Auténticos Tigres ha permitido menos puntos que ellos, por lo que les supera en el standing.

Zorros CETYS, por su parte, tiene como objetivo el seguir en la Liga Mayor para 2027, pero ese objetivo se complicó ya que cayeron 27-21 en la Semana 5 en su viaje a Cancún para medirse a la Anáhuac. El tiempo está en su contra para encontrar las victorias que les permita seguir en la élite del fútbol americano colegial en México.

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¿Cuándo y dónde juegan Zorros CETYS vs Borregos Monterrey por la Semana 6 de la ONEFA 2026 ?

El partido entre Zorros y Borregios se disputará el viernes 9 de octubre de 2026, en el Estadio Banorte de Monterrey, la casa del Tec desde el 2019 y donde tienen marca de 34 ganados por solo una derrota. Será la primera vez que el CETYS visite la Sultana del Norte para visitar a Borregos Monterrey.

Horario y dónde ver en vivo el Zorros CETYS vs Borregos Monterrey: canales de TV y transmisión online

El kickoff está programado para las 19:30 horas, tiempo del centro de México, este viernes 9 de octubre, y lo podrás seguir en vivo por la multiplataforma de Claro Sports.

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Antecedentes del Zorros CETYS vs Borregos Monterrey y últimos resultados en la ONEFA

El partido del viernes será apenas el tercero en la historia entre estas instituciones y primero que se juega en el emparrillado del Tecnológico de Monterrey. Coincidieron en la Liga Premier de la Conadeip en par de ocasiones, pero se jugó siempre en Mexicali. Zorros jugó en la Conferencia Nacional en la reunificación de las ligas y ascendió a Mayor en 2025, pero no se enfrentó a Borregios la temporada anterior.