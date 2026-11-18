Auténticos Tigres, Borregos Monterrey, Pumas CU y Borregos Puebla disputarán los dos boletos a la final de la Liga Mayor de fútbol americano

Calendario Playoffs ONEFA 2026: predicciones y dónde ver. | Claro Sports

La Liga Mayor ONEFA 2026 entra en la fase de semifinales con cuatro equipos en busca del campeonato de la Conferencia de los 14 Grandes. Auténticos Tigres de la UANL, Borregos Monterrey, Pumas CU y Borregos Puebla disputarán los dos encuentros que definirán a los finalistas del fútbol americano universitario en México.

Las dos semifinales se jugarán el viernes 20 de noviembre en Nuevo León, con Auténticos Tigres y Borregos Monterrey como locales. Los equipos regiomontanos terminaron en las primeras dos posiciones de la temporada regular y buscarán aprovechar su condición de anfitriones para avanzar al partido por el título.

La ronda de cuartos de final confirmó el avance de los cuatro equipos mejor ubicados en la clasificación. Auténticos Tigres derrotó 52-29 a Borregos Guadalajara, Monterrey superó 41-10 a Borregos CEM, Puebla venció 38-21 a Leones Anáhuac México Norte y Pumas CU eliminó 42-18 a Burros Blancos del IPN. Los resultados dejaron dos enfrentamientos que también se presentaron durante la fase regular.

La posibilidad de una final entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey vuelve a estar sobre la mesa, aunque Pumas CU y Borregos Puebla buscarán impedirla. El historial de enfrentamientos directos, los resultados de la temporada y las estadísticas ofensivas y defensivas permiten identificar a los favoritos antes de los partidos.

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Liga Mayor ONEFA 2026: fechas y horarios de los partidos de las semifinales

Las semifinales de la ONEFA 2026 se disputarán el viernes 20 de noviembre, con una diferencia de 30 minutos entre los horarios de inicio. Ambos encuentros se celebrarán en Nuevo León y corresponden a la Conferencia de los 14 Grandes.

Auténticos Tigres recibirá a Borregos Puebla después de cerrar invicto la temporada regular con nueve victorias. En la semana seis, la UANL derrotó 29-19 a los poblanos en el Cráter Azul, resultado que sirve como antecedente para el encuentro que se disputará en el Estadio Gaspar Mass.

Por su parte, Borregos Monterrey enfrentará a Pumas CU después de imponerse 73-20 en su duelo de temporada regular, correspondiente a la semana cuatro. Desde aquella derrota, los universitarios no volvieron a perder en la fase regular y consiguieron su clasificación a semifinales después de superar a Burros Blancos del IPN.

Auténticos Tigres vs Borregos Puebla

Estadio Gaspar Mass, Nuevo León

Viernes 20 de noviembre | 19:00 horas

Borregos Monterrey vs Pumas CU

Estadio Borregos, Nuevo León

Viernes 20 de noviembre | 19:30 horas

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¿Quién transmite en vivo y dónde ver el fútbol americano mexicano por TV y online?

Como ya es una costumbre, en Claro Sports contamos con cobertura de la Liga Mayor ONEFA 2026 y este fin de semana les llevaremos el enfrentamiento entre Borregos Monterrey y Pumas CU, a través de nuestra multiplataforma en punto de las 19:30 horas del viernes 20 de noviembre. Por otro lado, el duelo entre Auténticos Tigres y Borregos Puebla irá por la señal de YouTube de la UANL.

Tabla de posiciones de la ONEFA 2026 actualizada y al momento

Auténticos Tigres terminó como líder de la Conferencia de los 14 Grandes con nueve victorias y ninguna derrota, además de 343 puntos a favor y 169 en contra. Borregos Monterrey ocupó el segundo puesto con ocho triunfos y una derrota, seguido de Pumas CU, que registró la misma marca. Borregos Puebla completó los primeros cuatro lugares con seis victorias y tres derrotas.

La clasificación oficial corresponde al cierre de la fase regular, por lo que los resultados de la postemporada no modifican las posiciones obtenidas en las nueve jornadas. Los cuatro primeros lugares continúan en la disputa por el campeonato.

Pos. Equipo Ganados Perdidos Puntos en contra 1 Auténticos Tigres* 9 0 169 2 Borregos Monterrey* 8 1 175 3 Pumas CU* 8 1 263 4 Borregos Puebla* 6 3 171 5 Leones UAMN 6 3 215 6 Burros Blancos IPN 5 4 206 7 Borregos CEM 5 4 212 8 Borregos Guadalajara 5 4 239 9 Borregos CCM (eliminado) 4 5 239 10 Linces UVM (eliminado) 2 7 193 11 Águilas Blancas IPN (eliminado) 2 7 241 12 Aztecas UDLAP (eliminado) 2 7 246 13 Leones Anáhuac Cancún (eliminado) 1 8 394 14 Zorros CETYS (eliminado) 0 9 366

Predicciones ONEFA 2026: ¿Quiénes son los favoritos de las semifinales?

Auténticos Tigres y Borregos Monterrey parten como favoritos para disputar la final de la ONEFA 2026, de acuerdo con sus posiciones en la tabla, los resultados de temporada regular y su desempeño en cuartos de final. Ambos ganaron sus enfrentamientos directos contra los rivales que tendrán en semifinales y contarán con la localía.

Auténticos Tigres, favorito ante Borregos Puebla

Los actuales campeones terminaron invictos y recibieron 169 puntos en nueve partidos, la menor cantidad de la conferencia. Su victoria 29-19 sobre Puebla en temporada regular y el triunfo 52-29 en cuartos de final respaldan su candidatura. Puebla, sin embargo, anotó 374 puntos en la fase regular y buscará aprovechar su producción ofensiva para competir por el boleto.

Borregos Monterrey, favorito ante Pumas CU

Monterrey terminó con 437 puntos a favor, la mayor cifra de los 14 Grandes, y venció 73-20 a Pumas CU en su enfrentamiento previo. También llega después de derrotar 41-10 a Borregos CEM. No obstante, la UNAM acumula ocho triunfos consecutivos desde aquella derrota y buscará un resultado distinto en su visita a Nuevo León.

Si Auténticos Tigres y Borregos Monterrey cumplen con los pronósticos, la ONEFA tendrá una final entre equipos de Nuevo León por quinta temporada consecutiva. Pumas CU y Borregos Puebla buscarán romper esa tendencia el viernes 20 de noviembre. Los ganadores conseguirán los dos boletos al partido por el campeonato de la Liga Mayor 2026.