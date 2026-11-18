Borregos Puebla visita a Auténticos Tigres en las semifinales de la ONEFA 2026. Consulta fecha, horario, transmisión en vivo y antecedentes del duelo por el pase a la final

Partidos en vivo: Borregos Puebla vs Auténticos Tigres | Claro Sports

Auténticos Tigres y Borregos Puebla se enfrentarán por un boleto a la final de la ONEFA 2026, en uno de los partidos que definirán el rumbo de la postemporada del fútbol americano universitario en México. El equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) buscará aprovechar su condición de local, mientras que los poblanos intentarán romper una racha de eliminaciones ante conjuntos regiomontanos.

El encuentro corresponde a las semifinales de la Conferencia de los 14 Grandes, después de que ambos equipos superaron los cuartos de final. Auténticos Tigres derrotó 52-29 a Borregos Guadalajara, mientras que Borregos Puebla consiguió su clasificación con una victoria de 38-21 sobre Leones Anáhuac México Norte.

El conjunto de la UANL llega a esta eliminatoria después de terminar invicto la temporada regular, con nueve victorias en nueve partidos. Por su parte, Borregos Puebla concluyó con seis triunfos y tres derrotas. Ambos programas ya se enfrentaron durante la Semana 6, el pasado 10 de octubre, cuando Auténticos Tigres consiguió una victoria de 29-19 en el Cráter Azul.

Para el entrenador Eric Fisher, esta eliminatoria representa una nueva oportunidad de alcanzar el partido por el campeonato. Borregos Puebla ha perdido tres semifinales ante equipos de Nuevo León desde 2022, incluida la eliminación frente a Auténticos Tigres en 2024. Ahora, el equipo poblano tendrá que superar al campeón defensor en su propio estadio para terminar con esa racha.

¿Cuándo y dónde juegan Borregos Puebla vs Auténticos Tigres por los Playoffs de la ONEFA 2026?

El partido entre Borregos Puebla y Auténticos Tigres se disputará el viernes 20 de noviembre de 2026, en el Estadio Gaspar Mass, ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León confirmó que el encuentro corresponde a las semifinales de la Liga Mayor, por lo que el ganador avanzará al partido por el título de la Conferencia de los 14 Grandes.

Auténticos Tigres tendrá la ventaja de jugar como local, después de terminar en el primer puesto de la clasificación. En la otra semifinal, Borregos Monterrey recibirá a Pumas CU, también el viernes 20 de noviembre, pero a las 19:30 horas. Los dos encuentros definirán a los equipos que disputarán el campeonato de la ONEFA 2026.

Horario y dónde ver en vivo el Borregos Puebla vs Auténticos Tigres: canales de TV y transmisión online

La patada inicial del Borregos Puebla vs Auténticos Tigres está programada para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, del viernes 20 de noviembre. La UANL habilitó en su sitio oficial un enlace para seguir la transmisión en vivo del encuentro, a través de su plataforma digital de Auténticos Tigres.

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Los aficionados podrán consultar el encuentro en el portal oficial de transmisiones de Auténticos Tigres. Hasta el 18 de noviembre no se ha confirmado un canal de televisión específico para esta semifinal, por lo que la opción online de la UANL es la referencia oficial disponible.

Antecedentes del Borregos Puebla vs Auténticos Tigres y últimos cinco resultados en la ONEFA

Auténticos Tigres domina cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante Borregos Puebla, incluido el compromiso de temporada regular de 2026. La única victoria poblana en ese periodo ocurrió en noviembre de 2023, cuando el equipo de Eric Fisher remontó una desventaja de 35-17 para imponerse 42-35. Aquella actuación terminó con el invicto de los universitarios regiomontanos.

Estos son los últimos cinco resultados entre Borregos Puebla y Auténticos Tigres en la ONEFA, del más reciente al más antiguo:

2026 | Temporada regular: Borregos Puebla 19-29 Auténticos Tigres.

Borregos Puebla 19-29 Auténticos Tigres. 2024 | Semifinal: Auténticos Tigres 35-20 Borregos Puebla.

Auténticos Tigres 35-20 Borregos Puebla. 2024 | Temporada regular: Auténticos Tigres 53-28 Borregos Puebla.

Auténticos Tigres 53-28 Borregos Puebla. 2023 | Temporada regular: Borregos Puebla 42-35 Auténticos Tigres.

Borregos Puebla 42-35 Auténticos Tigres. 2022 | Temporada regular: Auténticos Tigres 41-40 Borregos Puebla.

El antecedente de las semifinales de 2024 cobra relevancia para el equipo poblano, que cayó 35-20 frente a Auténticos Tigres en el Estadio Gaspar Mass. Además, en sus tres visitas a ese escenario desde 2022, Borregos Puebla registra tres derrotas. Fisher buscará cambiar esa historia en un inmueble donde también conquistó el Tazón de Campeones de 2016 como entrenador de Aztecas UDLAP, tras vencer 34-27 a los propios Auténticos Tigres.

Una de las claves para el conjunto visitante será reducir las pérdidas de balón y los castigos. En el enfrentamiento del 10 de octubre, Borregos Puebla entregó seis veces el ovoide, mientras que en los cuartos de final contra Leones Anáhuac acumuló 16 castigos para 165 yardas. Esas cifras representan dos aspectos que el equipo tendrá que corregir si pretende eliminar al campeón y disputar la final de la ONEFA 2026.