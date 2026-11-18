Pumas CU busca revancha ante Borregos Monterrey y el pase a la final de la ONEFA 2026, disfruta el partido a través de Claro Sports

Pumas CU vs Borregos Monterrey, sigue el partido por Claro Sports

La Liga Mayor de la ONEFA 2026 entra en su etapa de definición y Pumas CU tendrá una nueva oportunidad de enfrentar a Borregos Monterrey, el equipo que le propinó su única derrota de la temporada regular. Ambos conjuntos se encontrarán este viernes 20 de noviembre, con un boleto a la final de la Conferencia de los 14 Grandes en disputa. El partido se podrá seguir completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

El encuentro reúne a dos equipos que terminaron la fase regular con el mismo récord de ocho victorias y una derrota, pero con diferencias en sus estadísticas. Borregos Monterrey concluyó con la ofensiva de mayor producción de puntos de la conferencia, con 437 unidades y un promedio de 48.6 por partido, mientras que Pumas CU registró 312 puntos y un promedio de 34.7.

La eliminatoria también representa una oportunidad de revancha para los universitarios. En la Semana 4 de la temporada, Borregos Monterrey derrotó 73-20 a Pumas CU, en un enfrentamiento disputado el 25 de septiembre. Desde aquella derrota, el conjunto de la UNAM consiguió ocho victorias consecutivas, incluida la de cuartos de final, y buscará terminar con el dominio regiomontano en los enfrentamientos directos.

¿Cuándo y dónde juegan Pumas CU vs Borregos Monterrey por los Playoffs de la ONEFA 2026?

El enfrentamiento entre Borregos Monterrey y Pumas CU se disputará el viernes 20 de noviembre de 2026 en el Estadio Borregos, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El equipo regiomontano tendrá la condición de local después de terminar en la segunda posición de la Conferencia de los 14 Grandes, mientras que los universitarios ocuparon el tercer puesto de la clasificación.

Los dos equipos consiguieron su boleto a las semifinales con triunfos en la ronda anterior. Borregos Monterrey eliminó 41-10 a Borregos CEM, mientras que Pumas CU superó 42-18 a Burros Blancos del IPN en el Estadio Olímpico Universitario. El ganador avanzará al encuentro por el campeonato, programado para el 27 o 28 de noviembre, ante el vencedor de la semifinal entre Auténticos Tigres y Borregos Puebla.

Horario y dónde ver en vivo el Pumas CU vs Borregos Monterrey: canales de TV y transmisión online

El kickoff del partido entre Pumas CU y Borregos Monterrey está programado para las 19:30 horas, tiempo del centro de México, del viernes 20 de noviembre. La multiplataforma de Claro Sports contará con la transmisión en vivo del enfrentamiento, como parte de su cobertura de los Playoffs de la Liga Mayor ONEFA 2026.

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de los canales y plataformas digitales de Claro Sports, así como consultar la información previa, el desarrollo del juego y los resultados. La cobertura permitirá conocer cuál de los dos conjuntos consigue el boleto a la final del fútbol americano universitario mexicano.

MÁS INFORMACIÓN: Pumas CU elimina a Burros Blancos y se meten a las semifinales de la ONEFA

Antecedentes del Pumas CU vs Borregos Monterrey y últimos cinco resultados en la ONEFA

Borregos Monterrey ha ganado los últimos cinco enfrentamientos ante Pumas CU desde la reunificación de las ligas, incluido el partido de la temporada 2026. Los regiomontanos también eliminaron al conjunto universitario en las semifinales de 2024, con marcador de 49-9, y se impusieron 30-23 durante la campaña de 2025. Estos son los últimos cinco resultados entre Pumas CU y Borregos Monterrey:

Temporada 2026, Semana 4: Borregos Monterrey 73-20 Pumas CU.

Borregos Monterrey 73-20 Pumas CU. Temporada 2025, Semana 10: Borregos Monterrey 30-23 Pumas CU.

Borregos Monterrey 30-23 Pumas CU. Temporada 2024, semifinales: Pumas CU 9-49 Borregos Monterrey.

Pumas CU 9-49 Borregos Monterrey. Temporada 2023, Semana 7: Pumas CU 21-41 Borregos Monterrey.

Pumas CU 21-41 Borregos Monterrey. Temporada 2022, Semana 1: Borregos Monterrey 16-13 Pumas CU.

La última victoria de Pumas CU sobre Borregos Monterrey se remonta al año 2000, cuando los universitarios ganaron 25-22 en series extras en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Ahora, el equipo de la UNAM tendrá la oportunidad de terminar con esa racha y conseguir su clasificación a la final de la ONEFA 2026, mientras que los Borregos buscarán aprovechar su localía y avanzar nuevamente al partido por el campeonato.