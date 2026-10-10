Auténticos Tigres mantiene el invicto tras vencer a Borregos Puebla en la ONEFA 2026

Los regiomontanos aprovecharon dos anotaciones en el tercer cuarto para asegurar el triunfo y poner su récord 4-0

Auténticos Tigres derrota a Borregos Puebla en la ONEFA. | Claro Sports

Los Auténticos Tigres de la UANL conservaron su paso perfecto en semana 6 la Liga Mayor ONEFA 2026, después de derrotar 29-19 a Borregos Puebla en el Estadio Borregos, en un partido correspondiente a la Semana 6 de la temporada. El conjunto regiomontano tomó una ventaja de 14 puntos, resistió la reacción de los locales antes del descanso y aseguró la victoria con dos anotaciones durante el tercer cuarto.

Con este resultado, Auténticos Tigres llegó a una marca de cuatro victorias y ninguna derrota (4-0), por lo que se mantiene como uno de los equipos invictos del campeonato. Por su parte, Borregos Puebla quedó con récord de tres triunfos y tres derrotas (3-3), después de sufrir su tercera caída de la temporada.

El encuentro comenzó a favor de los visitantes, que aprovecharon su primera oportunidad para tomar el control del marcador. El quarterback Mirko Martos, número 17, conectó un pase de anotación con Erick Mercado, número 14, para conseguir el primer touchdown de Auténticos Tigres. Con el punto extra, el equipo de la UANL tomó ventaja de 7-0 durante el primer cuarto.

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En el segundo periodo, Ángel Alvarado, número 31, llegó a las diagonales para aumentar la diferencia a 13 puntos. José Álvarez, número 36, convirtió el punto extra y colocó el marcador 14-0. En ese momento, los visitantes tenían el control del encuentro, pero Borregos Puebla encontró la manera de responder antes del medio tiempo.

Borregos Puebla reacciona y se acerca a dos puntos antes del descanso

La ofensiva poblana despertó con un pase de 33 yardas de Rincón para Sebastián Arellano, quien completó la jugada en las diagonales y consiguió los primeros seis puntos de Borregos Puebla. La anotación redujo la diferencia a 14-6 y permitió que los locales recuperaran terreno frente a la defensa de Auténticos Tigres.

La reacción continuó durante el segundo cuarto. Mariano Flores consiguió otro touchdown para Borregos Puebla y acercó el marcador a 14-12. El equipo local buscó una conversión de dos puntos para igualar el encuentro, pero no tuvo éxito, por lo que se mantuvo dos unidades por debajo de los visitantes.

De esta manera, Auténticos Tigres se fue al descanso con ventaja de 14-12, después de permitir dos anotaciones consecutivas. Borregos Puebla logró reducir una diferencia que había llegado a ser de 14 puntos y dejó abierta la disputa por el triunfo para la segunda mitad.

Auténticos Tigres responde con dos touchdowns en el tercer cuarto

La UANL recuperó el control del marcador en el tercer periodo, cuando García llevó el balón hasta las diagonales para conseguir el tercer touchdown de Auténticos Tigres. El punto extra fue efectivo y los visitantes ampliaron su ventaja a 21-12.

La ofensiva regiomontana volvió a hacerse presente poco después. Jorge Luis Chaib consiguió otra anotación para colocar el marcador 27-12, pero Auténticos Tigres decidió buscar dos puntos adicionales en lugar del punto extra. Quintanilla completó la conversión, por lo que la diferencia aumentó a 29-12.

Borregos Puebla todavía encontró una respuesta antes de que terminara el tercer cuarto. Sebastián Arellano consiguió su segundo touchdown del partido, con lo que los locales recortaron la desventaja. El punto extra permitió establecer el 29-19, marcador con el que ambos equipos llegaron al último periodo.

Auténticos Tigres llega a cuatro victorias sin derrota en la ONEFA 2026

El último cuarto terminó sin anotaciones, por lo que Auténticos Tigres conservó la ventaja de diez puntos y aseguró el triunfo por 29-19 en territorio poblano. La diferencia que construyó durante el tercer periodo resultó suficiente para evitar que Borregos Puebla completara la remontada.

Entre los protagonistas de la victoria estuvieron Mirko Martos, Erick Mercado, Ángel Alvarado, García, Jorge Luis Chaib y Quintanilla, quienes participaron en las jugadas de anotación del equipo visitante. Por Borregos Puebla, Sebastián Arellano terminó con dos touchdowns, mientras que Mariano Flores consiguió el otro ingreso a las diagonales.

La victoria dejó a Auténticos Tigres con récord de 4-0 en la Semana 6 de la Liga Mayor ONEFA 2026, mientras que Borregos Puebla pasó a una marca de 3-3. El equipo de la UANL mantuvo su invicto, en tanto que los poblanos deberán buscar su cuarto triunfo en las próximas jornadas para mejorar su balance de la temporada.