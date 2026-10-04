¡Vergonzoso! Árbitro insulta a Trey McBride durante el Giants vs Cardinals y las cámaras lo exponen

Un árbitro habría insultado al ala cerrada de Arizona. La NFLPA condenó el hecho y pidió aplicar a los oficiales el mismo estándar disciplinario

Jeff Seeman fue captado insultando al TE | CALEB BOWLIN / GETTY IMAGES VIA AFP

La derrota de los Arizona Cardinals por 36-24 ante los New York Giants en la Semana 4 de la NFL dejó una escena que trascendió el resultado del encuentro. Las cámaras de la transmisión captaron un intercambio entre el ala cerrada Trey McBride y el juez de línea Jeff Seeman, quien aparentemente lanzó un insulto contra el jugador después de una jugada sin castigo por interferencia de pase.

El video muestra a Seeman aparentemente pronunciando en dos ocasiones “fuck you” contra McBride, aunque la transmisión no contó con audio que permita confirmar de manera directa las palabras del oficial. El jugador de Arizona detectó la cámara que registraba el momento, la señaló y reaccionó con una sonrisa mientras el intercambio comenzaba a circular en redes sociales.

This kind of behavior from an official towards a player is unacceptable. Players are consistently held accountable when the roles are reversed. We expect the NFL to hold officials to the same standard. https://t.co/vawHA8Jrlt — JC Tretter (@JCTretter) October 4, 2026

¿Qué pasó entre el árbitro Jeff Seeman y Trey McBride?

La acción ocurrió en el último cuarto, cuando Arizona buscaba recuperar la ventaja. Con los Cardinals abajo 27-24, Jacoby Brissett intentó conectar con McBride en una tercera oportunidad, pero el pase quedó incompleto. El ala cerrada reclamó una posible interferencia defensiva de Dru Phillips antes de que llegara el balón, pero los oficiales decidieron no lanzar el pañuelo.

McBride llevó su protesta hacia Seeman, integrante de la cuadrilla encabezada por el referee Shawn Smith. Las imágenes posteriores captaron al juez de línea respondiendo al jugador y, de acuerdo con la lectura de labios difundida por distintos medios, habría repetido el insulto en dos ocasiones. La reacción de McBride cambió al darse cuenta de que una cámara había registrado el intercambio.

La jugada tuvo además peso dentro del partido. Restaban 4:53 minutos del último cuarto y los Cardinals tuvieron que despejar en la siguiente acción, cuando todavía estaban a tres puntos de Nueva York. Arizona ya no logró remontar y los Giants terminaron por ampliar la diferencia hasta asegurar el triunfo por 36-24.

Para McBride fue además su producción más baja de la campaña hasta ese momento. El ala cerrada terminó con siete recepciones para 31 yardas después de recibir 12 pases dirigidos hacia él. Arizona cayó a marca de 1-3 después del resultado en MetLife Stadium, mientras Nueva York mejoró a 3-1.

NFLPA responde al incidente entre el oficial y Trey McBride

La escena provocó una reacción de JC Tretter, actual director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL. El excentro de Packers y Browns, quien también ocupó la presidencia de la NFLPA entre 2020 y 2024, cuestionó que un oficial pueda dirigirse de esa forma hacia un jugador cuando estos últimos afrontan sanciones por conductas similares contra los árbitros. Tretter asumió la dirección ejecutiva del sindicato en marzo de 2026.

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“Este tipo de comportamiento de un oficial hacia un jugador es inaceptable. Los jugadores son consistentemente responsabilizados cuando los roles se invierten. Esperamos que la NFL mantenga a los oficiales en el mismo estándar”, señaló Tretter tras la difusión de las imágenes.

El pronunciamiento coloca ahora el caso bajo la atención de la liga. Hasta las horas posteriores al partido no se había anunciado públicamente alguna sanción contra Seeman, y tampoco existía confirmación oficial sobre una posible investigación disciplinaria.

Seeman cuenta con más de dos décadas de experiencia dentro de la NFL y apareció oficialmente como juez de línea de la cuadrilla de Shawn Smith para el Cardinals vs Giants. La polémica, por lo tanto, ya no quedó limitada a la decisión de no marcar interferencia sobre McBride, sino que abrió una discusión sobre los criterios disciplinarios que la liga aplica a jugadores y oficiales.

Los Cardinals tendrán que dejar atrás tanto la derrota como el episodio antes de su siguiente compromiso. Arizona recibirá a los Detroit Lions el domingo 11 de octubre en la Semana 5, con marca de 1-3 después de tres derrotas consecutivas y con McBride como una de las principales opciones de su ofensiva.