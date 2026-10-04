GT Challenge de las Américas debuta en México con victorias de Juan Diego Hernández y Gustavo Ortega

La colombiana Tatiana Calderón hizo equipo con Hernández y quedó en el tercer puesto del segundo heat

Hernández y Ortega, los ganadores en Puebla. | Claro Sports.

El GT Challenge de las Américas escribió un nuevo capítulo de su historia con su primera visita a México, donde el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla, recibió la quinta fecha de la temporada 2026. El campeonato llevó a territorio mexicano una parrilla de autos GT y dos carreras que dejaron como ganadores a Juan Diego Hernández y Gustavo Ortega.

La cita poblana también representó la llegada del certamen a Norteamérica después de haber celebrado competencias en diferentes puntos de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. México recibió la quinta y penúltima parada del calendario, antes del cierre programado para diciembre con Las Tres Horas de Costa Rica.

El fin de semana reunió 15 autos y alrededor de 20 pilotos de distintas nacionalidades, con máquinas de marcas como McLaren, Lamborghini, Porsche, Mercedes-AMG, Corvette y Ferrari. Entre ellas destacó el McLaren 720S GT3X, del cual existen solamente 15 unidades en el mundo y que fue llevado a Puebla por Juan Diego Hernández y Tatiana Calderón.

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El formato para la jornada del domingo contempló dos heats de 45 minutos, cada uno con una parada obligatoria en pits. La estrategia tuvo un papel importante debido al manejo de los neumáticos, mientras que los equipos con dos pilotos tuvieron la posibilidad de realizar cambios de conductor durante la competencia.

Juan Diego Hernández gana el primer heat del GT Challenge en Puebla

La primera carrera de la jornada terminó en manos de Juan Diego Hernández, quien llevó su auto hasta la bandera a cuadros después de contener durante el cierre al costarricense Gustavo Ortega.

Hernández terminó en la primera posición con apenas 0.589 segundos de ventaja sobre Ortega, diferencia que refleja el margen con el que se resolvió la lucha por la victoria. Zachary Boodram completó los tres primeros lugares y cruzó la meta a 3.357 segundos del ganador.

El resultado abrió la jornada mexicana con tres de los nombres que volverían a ocupar los primeros planos durante el segundo heat. Ortega sumó un segundo lugar importante en su intento por proteger el liderato del campeonato, condición con la que había llegado a Puebla después de las primeras cuatro fechas.

Para Hernández, el triunfo también significó un resultado de peso en una temporada en la que había sido uno de los protagonistas del certamen. El guatemalteco había participado desde el inicio del campeonato y llegó a México como parte de una parrilla que reunió distintas categorías de autos GT.

Gustavo Ortega gana el segundo heat tras una batalla con Zachary Boodram

El segundo heat comenzó con Tatiana Calderón al frente a bordo del McLaren 720S GT3X, manteniendo el liderato que previamente había ocupado Juan Diego Hernández. Detrás de ella comenzaron los movimientos por las posiciones de podio, mientras Carlos Hernández y Keko Pérez ocupaban inicialmente el segundo puesto.

Ricardo Vera encontró una oportunidad cuando aprovechó un ataque fallido del auto número 59 de Hernández y Pérez para completar el adelantamiento y avanzar en la clasificación. Calderón, mientras tanto, mantuvo la primera posición durante las primeras 14 vueltas.

La colombiana llevó entonces su auto a los pits para una revisión. El equipo decidió mantener los neumáticos y únicamente ajustar sus presiones, situación que modificó el orden de carrera. Ortega aprovechó la secuencia de paradas para avanzar al segundo lugar y comenzar su ataque por la punta. Con 26 minutos y 20 segundos todavía en el reloj, Gustavo Ortega pasó al liderato, mientras Calderón regresó a la pista en la tercera posición. Desde ese momento comenzó el duelo que terminó por definir la carrera.

Ortega, al volante del auto número 51, encontró detrás a Zachary Boodram y el número 46. Ambos impusieron un ritmo que les permitió sacar una vuelta de ventaja sobre Calderón y comenzaron una batalla directa en la que llegaron a rodar separados por pocos metros.

La pelea se complicó conforme ambos comenzaron a encontrar tráfico. Ortega y Boodram ya habían alcanzado y superado en varias ocasiones a otros competidores, por lo que tuvieron que combinar su lucha por el liderato con los rebases sobre autos rezagados. La diferencia entre ambos se mantuvo reducida y en algunos momentos estuvieron cerca del contacto.

Cuando quedaban aproximadamente cuatro minutos, la aparición del Safety Car neutralizó la competencia. Las diferencias desaparecieron y la pelea por el triunfo quedó pendiente de la decisión de Dirección de Carrera sobre la forma en que terminaría la prueba. Finalmente hubo tiempo para un último minuto y una vuelta tras el Safety Car. Ortega mantuvo la primera posición durante el reinicio y Boodram buscó una última oportunidad, pero el costarricense protegió el liderato hasta recibir la bandera a cuadros.

Tatiana Calderón también aprovechó el cierre para asegurar el tercer sitio. Gustavo Ortega ganó el segundo heat con apenas 0.695 segundos sobre Boodram, mientras la colombiana terminó a 7.897 segundos del vencedor.