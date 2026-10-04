Cúcuta Deportivo vs Pereira, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 13

Dos equipos que han tenido un flojo rendimiento en el semestre enfrentan la ilusión por dar un salto en la clasificación.

Cúcuta Deportivo y Pereira enfrentan momentos flojos.

¿A qué hora juega Cúcuta Deportivo vs Pereira y dónde ver en vivo hoy, 4 de octubre de 2026?

El pitazo inicial en el Estadio General Santander de Cúcuta será a las 4:05 p.m. Este duelo de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II se jugará en paralelo a otro, así que hay que prestar atención a la señal concreta. Estará solamente en el canal básico de Win Sports. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Cúcuta Deportivo vs Pereira: así salen a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Joao Abonía, Hernán Lopes, Jhon Quiñones, Mauricio Duarte; Víctor Mejía, Léider Berdugo, Carlos Rentería; Gustavo Torres, Jaime Peralta y Dayan Pérez.

Deportivo Pereira: Yimy Gómez; Éber Moreno, Richard Rentería, Santiago Aguilar, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Luis Moreno, Jordy Monroy, Miguel Aguirre; Sebastián Acosta y Jhon Largacha.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II?

El flojo nivel que los dos equipos han mostrado en este semestre llevan a pensar en que un empate es una opción bien probable. No obstante, la localía y aspectos ofensivos de la plantilla son factores que inclinan ligeramente la balanza hacia Cúcuta Deportivo.

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