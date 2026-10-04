Maye le gana la partida a Allen y los Patriots conquistan Buffalo

El conjunto de Nueva Inglaterra remontó el juego y arrebató el invicto de los Bills

Los Patriots se imponen a los Bills. | Reuters.

Los New England Patriots dieron uno de los golpes de la Semana 4 al derrotar 29-26 a los Buffalo Bills en Highmark Stadium, en un partido que se decidió durante los últimos dos minutos y que terminó con una remontada encabezada por Drake Maye. New England mejoró su marca a 2-2, mientras Buffalo perdió el invicto y quedó 3-1.

El primer aviso llegó a mitad del cuarto inicial. Maye conectó con Romeo Doubs para un touchdown de 14 yardas, jugada que abrió el marcador y puso 7-0 a los Patriots después del punto extra de Andy Borregales. New England logró sostener esa ventaja hasta el arranque del segundo periodo.

Buffalo respondió en cuanto comenzó el segundo cuarto. James Cook encontró espacio por el costado derecho y recorrió ocho yardas hasta las diagonales para empatar el partido 7-7. La ofensiva de los Bills comenzó entonces a mover el balón con mayor continuidad, aunque New England recuperó la ventaja poco después.

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Patriots responden golpe por golpe ante Buffalo

Con 5:41 por jugar antes del descanso, Rhamondre Stevenson encontró la zona de anotación en un acarreo de una yarda para colocar el 14-7. Fue su primer touchdown terrestre de la temporada y permitió a los Patriots mantener el control momentáneo del encuentro.

Josh Allen contestó antes del medio tiempo. El quarterback de Buffalo culminó una serie ofensiva con un acarreo de dos yardas para touchdown, con lo que igualó el marcador 14-14. A cinco segundos del descanso, Tyler Bass convirtió un gol de campo de 27 yardas y los Bills se fueron a los vestidores con ventaja de 17-14.

New England recuperó el mando durante el tercer cuarto. A falta de 8:18, Maye volvió a encontrar a Doubs, ahora en un pase de dos yardas, para darle a los Patriots ventaja de 21-17. La conexión entre ambos terminó por ser una de las claves de la tarde: Doubs cerró con seis recepciones, 58 yardas y dos touchdowns.

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Drake Maye conduce la remontada en el último cuarto

El partido cambió varias veces de dueño durante el periodo final. Buffalo se acercó primero con un gol de campo de 38 yardas de Bass para poner el 21-20, y después Josh Allen encontró a Keon Coleman en un pase de 34 yardas para touchdown. La anotación dejó a los Bills arriba 26-21 con 4:33 por jugar y obligó a New England a responder.

Los Patriots tuvieron una última oportunidad y Maye no la desperdició. Con 1:55 en el reloj, el quarterback lanzó profundo hacia la derecha y encontró a Efton Chism para un touchdown de 23 yardas, jugada que puso el marcador 27-26. New England decidió entonces jugar por dos puntos y Maye conectó con Stevenson para ampliar la diferencia a 29-26.

Buffalo todavía tuvo tiempo para intentar una respuesta, pero la defensiva de New England cerró el partido y devolvió el balón a su ofensiva. Los Patriots consumieron los últimos segundos con Maye de rodillas y sellaron un triunfo que llegó después de haber iniciado la jornada con marca de 1-2 ante unos Bills que estaban invictos.

Maye terminó el encuentro con 269 yardas por pase, tres touchdowns y una intercepción, además de 54 yardas por tierra. Del otro lado, Allen lanzó para 253 yardas, un touchdown y una intercepción, mientras Keon Coleman fue el receptor más productivo de Buffalo con 116 yardas.