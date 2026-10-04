Internacional de Bogotá vs Once Caldas, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 17

Inter de Bogotá y Once Caldas se enfrentan este domingo en Techo tras la reprogramación del partido. Conoce la hora y dónde verlo en vivo.

Internacional de Bogotá vs Once Caldas, en vivo online.

El partido entre Inter de Bogotá y Once Caldas tuvo que sufrir un cambio de última hora debido a los inconvenientes que impidieron el viaje del conjunto de Manizales a la capital. El encuentro, que estaba programado inicialmente para el jueves, finalmente fue reprogramado y se disputará este domingo 4 de octubre, en un duelo que ambos equipos afrontarán con la necesidad de sumar tres puntos importantes en la Liga BetPlay.

¿A qué hora juega Internacional de Bogotá vs Once Caldas y dónde ver en vivo hoy 4 de octubre de 2026?

El compromiso entre Inter de Bogotá y Once Caldas quedó programado para las 4:05 p. m. de este domingo 4 de octubre y tendrá como escenario el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá. Los aficionados podrán seguir todas las acciones del encuentro a través de Win Sports y Win Play, plataformas encargadas de la transmisión del duelo correspondiente a la Liga BetPlay.

Alineaciones Inter Bogotá vs Once Caldas: así salen a la fecha 17 de la Liga Betplay 2026-II

Internacional de Bogotá : Faríñez, Castro, Rodas, Irazoque, Ronaldo, Manjarrés, Vásquez, Pernía, Dájome, Duarte y Sanguinetti.

: Faríñez, Castro, Rodas, Irazoque, Ronaldo, Manjarrés, Vásquez, Pernía, Dájome, Duarte y Sanguinetti. Once Caldas: Por confirmar

¿Quién es favorito para ganar la fecha 17 de Liga Betplay 2026?

Sobre el papel, Once Caldas parte como favorito para quedarse con la victoria en este duelo ante Inter de Bogotá, principalmente por la experiencia de su plantilla y el momento que atraviesa en la competencia. Sin embargo, el conjunto bogotano buscará aprovechar su condición de local en el estadio de Techo para dar la sorpresa y quedarse con tres puntos que pueden ser importantes en sus aspiraciones dentro de la Liga BetPlay.

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