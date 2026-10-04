Nicaragua vs República Dominicana en vivo: goles y resultado del partido de la Concacaf Nations League 2026 hoy 4 de octubre

Sigue el minuto a minuto del partido entre Nicaragua y República Dominicana por el Grupo A de la Concacaf Nations League.

Nicaragua vs República Dominicana, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nicaragua vs República Dominicana! Ambos seleccionados se enfrentarán por el Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un partido en el que buscarán recuperarse después de perder en su última presentación. Los nicaragüenses volverán a jugar en Managua tras caer frente a Costa Rica, mientras que el conjunto dominicano intentará reaccionar luego de su derrota ante Haití. Será el segundo cruce entre ambos en esta fase, después del triunfo 3-2 de República Dominicana del pasado 24 de septiembre.

Nicaragua llega después de perder 3-0 frente a Costa Rica y acumula tres derrotas consecutivas en la competición. Antes había caído 6-1 ante Curazao y 3-2 contra República Dominicana. El equipo nicaragüense recibió 12 goles durante esos tres encuentros y buscará conseguir sus primeros puntos en la competencia, esta vez con la posibilidad de jugar como local.

Por su parte, República Dominicana viene de caer 4-1 ante Haití, resultado que puso fin a una serie de dos victorias consecutivas. El seleccionado dominicano había superado 2-1 a Trinidad y Tobago y posteriormente derrotó 3-2 a Nicaragua. Con seis puntos después de tres partidos, buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros lugares del Grupo A.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Nicaragua vs República Dominicana hoy 4 de octubre de 2026?

Nicaragua y República Dominicana jugarán el domingo 4 de octubre de 2026, a las 20:00 horas de Nicaragua y Centroamérica, en el Estadio Nacional de Fútbol de Managua. En Panamá, el encuentro comenzará a las 21:00 horas. El compromiso corresponde al Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

Podrá verse en territorio nicaragüense a través de NicaSports, señal encargada de transmitir el encuentro correspondiente a la fase de grupos de la competición.

Alineaciones del Nicaragua vs República Dominicana, al momento

Estas son las alineaciones titulares elegidas por Juan Cruz Real y Marcelo Neveleff para este duelo:

Nicaragua : Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Marvin Fletes, Juan Luis Pérez, Oscar Acevedo; Harold Medina, Jason Coronel, Matías Belli Moldskred; Juan Barrera, Byron Bonilla, Jaime Moreno. DT : Juan Cruz Real

: Miguel Rodríguez; Josué Quijano, Marvin Fletes, Juan Luis Pérez, Oscar Acevedo; Harold Medina, Jason Coronel, Matías Belli Moldskred; Juan Barrera, Byron Bonilla, Jaime Moreno. : Juan Cruz Real República Dominicana: Xavier Valdez; Jeremy de León, Luiyi de Lucas, César García, Christian Schoissengeyr; Heinz Mörschel, Ronaldo Vásquez, Jean Carlos López; Dorny Romero, Edarlyn Reyes, Mariano Díaz. DT: Marcelo Neveleff

Antecedentes del Nicaragua vs República Dominicana y últimos resultados en la Concacaf Nations League

24 de septiembre de 2026 | República Dominicana 3-2 Nicaragua | Concacaf Nations League

21 de noviembre de 2023 | Nicaragua 0-0 República Dominicana | Concacaf Nations League

8 de septiembre de 2023 | República Dominicana 0-2 Nicaragua | Concacaf Nations League

8 de noviembre de 2017 | Nicaragua 0-3 República Dominicana | Amistoso

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