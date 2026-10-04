Costa Rica vs Haití en vivo: goles y resultado del partido de la Concacaf Nations League 2026 hoy 4 de octubre

Sigue el minuto a minuto del partido entre Costa Rica y Haití por el Grupo A de la Concacaf Nations League.

Costa Rica vs Haití, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Costa Rica vs Haití! Ambos seleccionados se enfrentarán por el Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en un partido importante para sus aspiraciones. La Sele volverá a jugar en San José con la intención de conseguir su segunda victoria consecutiva, mientras que el conjunto haitiano buscará prolongar su buen momento. Será además el segundo enfrentamiento entre ambos en pocos días, después del triunfo 2-0 de Haití del pasado 27 de septiembre.

Costa Rica llega después de vencer 3-0 a Nicaragua, resultado que le permitió cortar una serie de dos derrotas consecutivas en la competición. Para este compromiso, Bryan Ruiz incorporó a Ronald Matarrita, Anthony Hernández y Mayron George a la convocatoria. En cambio, Orlando Galo y Roan Wilson serán baja por lesión, mientras que Josimar Méndez no estará disponible por suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas.

Por su parte, Haití llega al encuentro con tres victorias consecutivas en la Concacaf Nations League. El seleccionado haitiano inició esa racha con un triunfo 3-2 frente a Trinidad y Tobago, luego superó 2-0 a Costa Rica y viene de imponerse 4-1 ante República Dominicana. Con nueve goles convertidos durante esos tres compromisos, buscará extender su racha en su visita a San José.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Costa Rica vs Haití hoy 4 de octubre de 2026?

Costa Rica y Haití jugarán el domingo 4 de octubre de 2026, a las 18:00 horas de Costa Rica y Centroamérica, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá de San José. El encuentro corresponde al Grupo A de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026/27.

El partido podrá verse en territorio costarricense por Repretel Canal 6, mientras que la transmisión por streaming estará disponible a través de Repretel En Vivo.

Alineaciones del Costa Rica vs Haití, al momento

Estas son las alineaciones titulares elegidas por Bryan Ruiz y David Badía para este duelo:

Costa Rica : Keylor Navas, Yerlan Sosa, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Rónald Matarrita, Celso Borges, Sebastián Acuña, Andrey Soto, Carlos Mora, Kenyel Michel, Orlando Sinclair. DT : Bryan Ruiz

: Keylor Navas, Yerlan Sosa, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Rónald Matarrita, Celso Borges, Sebastián Acuña, Andrey Soto, Carlos Mora, Kenyel Michel, Orlando Sinclair. : Bryan Ruiz Haití: Josué Duverger, Carlens Arcus, Hannes Delcroix, Carl Sainte, Fabrice Picault, Louicius Deedson, Duke Lacroix, Ruben Providence, Danley Jean Jacques, Wilson Isidor, Jean-Kevin Duverne. DT: David Badía.

Antecedentes del Costa Rica vs Haití y últimos resultados en la Concacaf Nations League

27 de septiembre de 2026 | Haití 2-0 Costa Rica | Concacaf Nations League

13 de noviembre de 2025 | Haití 1-0 Costa Rica | Eliminatorias mundialistas

9 de septiembre de 2025 | Costa Rica 3-3 Haití | Eliminatorias mundialistas

17 de noviembre de 2019 | Costa Rica 1-1 Haití | Concacaf Nations League

10 de octubre de 2019 | Haití 1-1 Costa Rica | Concacaf Nations League

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