¡Bomba en la NFL! Giants rompen con Dexter Lawrence y lo mandan a los Bengals

Con el cambio, los Giants recibe el pick 10 del Draft 2026, mientras que Cincinnati no tendrá selección de primera ronda

Dexter Lawrence llega a los Bengals | Foto por IAN MAULE / GETTY IMAGES VIA AFP

Los New York Giants y los Cincinnati Bengals concretaron uno de los movimientos más relevantes previo al Draft de la NFL 2026. El equipo de Nueva York decidió desprenderse del tackle defensivo Dexter Lawrence, quien continuará su carrera en Cincinnati a cambio de la selección número 10 de la primera ronda.

La operación responde a un cambio en la planificación de los Giants, luego de que no lograran llegar a un acuerdo con el jugador para una extensión de contrato. Aunque Lawrence tenía dos años restantes en su vínculo, la falta de dinero garantizado llevó a un punto sin retorno en las negociaciones, lo que derivó en su salida tras siete temporadas con la franquicia.

Con este movimiento, los Giants ahora cuentan con dos selecciones dentro del Top 10 del próximo Draft, al poseer tanto el pick número 5 como el número 10. Esta nueva posición les abre la puerta a reforzar distintas áreas del equipo con talento joven, marcando una nueva etapa en la construcción del roster.

Por su parte, Cincinnati apuesta por una solución inmediata en la línea defensiva. La llegada de Lawrence se suma a una estrategia que ya incluía incorporaciones en la agencia libre, enfocadas en fortalecer el frente defensivo. El equipo había sumado previamente a jugadores como Boye Mafe y Jonathan Allen, además del profundo Bryan Cook.

La adquisición del exjugador de los Giants representa un cambio en la forma en la que los Bengals han manejado sus selecciones de Draft. De acuerdo con registros históricos, es la primera vez desde 1966 que la franquicia intercambia una selección dentro de las primeras 10 posiciones por un jugador ya establecido en la liga.

Lawrence llega a Cincinnati con experiencia acumulada en más de 100 partidos en la NFL, además de haber sido convocado al Pro Bowl en tres ocasiones consecutivas entre 2022 y 2024. También formó parte de las listas All-Pro en temporadas recientes, consolidándose como uno de los referentes en su posición durante ese periodo.

El movimiento se da en un contexto en el que los Bengals buscan modificar el rumbo de su defensa, luego de varias temporadas sin clasificar a los playoffs. La incorporación de Lawrence apunta a generar impacto inmediato en una unidad que ha sido señalada como una de las áreas a mejorar dentro del equipo.

Así, el traspaso no solo redefine el panorama de ambos equipos de cara al Draft, sino que también marca un punto de inflexión en la carrera del jugador y en la planificación deportiva de dos franquicias que buscan cambiar su rumbo en la NFL.

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