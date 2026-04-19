Tigres de Quintana Roo resiste y vence a Olmecas de Tabasco en un cierre cardíaco

Los de Tabasco tuvieron corredores en base y generaron presión hasta el último turno al bat

Tigres de Quintana Roo protagonizó un cierre dramático para imponerse 6-5 a los Olmecas de Tabasco, en un juego que se definió hasta la última entrada y que mantuvo la tensión hasta el último out. El conjunto visitante supo reaccionar en los momentos clave, remontando un marcador adverso para quedarse con un triunfo importante en un duelo lleno de cambios de ritmo.

El partido comenzó con ventaja para los Tigres, quienes tomaron la delantera desde la primera entrada. Sin embargo, Tabasco respondió con fuerza y logró darle la vuelta al marcador, destacando un cuadrangular de Diosbel Arias que impulsó la ofensiva local. Los Olmecas parecían tener el control del juego, aprovechando errores y bases por bolas para ampliar la diferencia.

A lo largo de las entradas intermedias, el encuentro se convirtió en un duelo estratégico desde el montículo, con múltiples cambios de lanzadores y ajustes defensivos. Tabasco mantuvo la ventaja durante varios episodios, mientras que Tigres buscaba acortar distancias con jugadas oportunas, aunque sin encontrar la contundencia necesaria en ese momento.

El punto de quiebre llegó en la octava entrada. Tigres aprovechó un lanzamiento descontrolado y un error del pitcher Keone Kela para empatar el marcador, en una jugada que cambió por completo el rumbo del encuentro. La presión comenzó a trasladarse hacia los Olmecas, que vieron cómo se esfumaba su ventaja en cuestión de minutos.

Ya en la novena entrada, Tigres logró tomar la ventaja definitiva con un rally oportuno, colocando el 6-4 momentáneo que los acercaba al triunfo. A pesar de que Tabasco intentó reaccionar en la parte baja del noveno episodio, acortando la distancia a 6-5 con una carrera de Randy Romero, no fue suficiente para completar la remontada.

El cierre fue de alta tensión. Tabasco tuvo corredores en base y generó presión hasta el último turno, pero la defensiva de Tigres respondió en el momento clave. Jacob Rhinesmith fue dominado con ponche para el último out, sellando así la victoria para la novena visitante en un final lleno de dramatismo.

Con este resultado, Tigres demuestra capacidad de reacción y carácter en momentos complicados, mientras que Olmecas dejó escapar una oportunidad tras haber tenido el control del juego.

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