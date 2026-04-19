Sergio Canales se despide entre lágrimas tras eliminación del Monterrey 

Rayados queda eliminado del Clausura 2026 y la frustración se apodera de su capitán

Sergio Canales se va llorando del Gigante de Acero | Imago 7

El mediocampista español, Sergio Canales, se retiró entre lágrimas del Gigante de Acero tras la derrota de Rayados de Monterrey por 3-1 ante Tuzos del Pachuca, resultado que significó la eliminación del Clausura 2026 de la Liga MX a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Monterrey había iniciado el encuentro con ventaja, pero en la segunda mitad firmó una actuación complicada, marcada por errores puntuales que terminaron por costarle el partido. Canales ingresó al minuto 64 en sustitución de Jesús Corona, cuando el marcador se encontraba empatado, en busca de cambiar el rumbo del juego.

Sin embargo, el español no logró marcar diferencia en el ataque, y tras su ingreso el equipo recibió los dos goles que sellaron la victoria de Pachuca por 3-1 en la jornada 15 del torneo.

Al finalizar el encuentro, los jugadores de Monterrey se reunieron en el centro del campo, donde fueron abucheados por más de 35 mil aficionados que manifestaron su inconformidad tras la quinta derrota del equipo como local en el certamen.

La reacción de Canales reflejó el momento que vive el equipo. El mediocampista se llevó las manos al rostro al silbatazo final, se limpió el sudor con el jersey y agachó la mirada, visiblemente afectado por el resultado. Intentó apartarse del grupo, aunque varios de sus compañeros se acercaron para brindarle palabras de ánimo tras un nuevo descalabro en casa.

El español fue el último en abandonar el terreno de juego. Lo hizo con paso lento, la mirada perdida y gestos de frustración en su camino hacia el vestuario, dejando ver el impacto emocional de la derrota en uno de los referentes del plantel.

Con este resultado, Monterrey suma ocho derrotas en 15 partidos del Clausura 2026 y, tras una campaña irregular, quedó eliminado del torneo cuando aún restan dos jornadas por disputarse en la fase regular.

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