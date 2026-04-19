André Jardine agradece el impulso de Azcárraga mientras se desliga de la polémica del América vs Toluca

El brasileño respalda al América tras vencer a Toluca, destaca a Azcárraga como impulso clave y minimiza la polémica, asegurando confianza rumbo al cierre

El técnico azulcrema confía en su euquipo sin relajarse | Imago7

América encontró una victoria de peso en el momento que más la necesitaba. Las Águilas vencieron 2-1 a Toluca en la jornada 15 del Clausura 2026, en un duelo que el propio club reportó como parejo en el desarrollo y resuelto por la contundencia azulcrema en los momentos clave. En ese contexto, André Jardine compareció ante la prensa con un mensaje de respaldo al grupo, de gratitud hacia la afición y de confianza plena en el cierre del torneo.

Más que una explicación del resultado, la rueda de prensa dejó ver el estado interno del América. Jardine habló del ajuste táctico sin un delantero nominal, subrayó la visita de Emilio Azcárraga como un impulso anímico para el vestidor y también se refirió al cierre caliente del encuentro, sin alimentar la polémica.

Ajustes en el campo y una respuesta que el equipo necesitaba

Para Jardine, la victoria tuvo un valor mayor por el contexto y por la exigencia del rival. El técnico explicó que “sin duda fue una victoria fundamental, en un clásico, en un partido que en los últimos torneos viene siendo siempre duro entre estos dos equipos”, y añadió que había que “valorar mucho la victoria y la actuación”. En su lectura del juego, Toluca arrancó mejor, pero América logró equilibrar el trámite: “El partido empezó complicado, con Toluca mejor, pero a partir del minuto 20 o 25 pasamos a dividir más el control. En el segundo tiempo, el equipo se dedicó a defender la ventaja y hoy fue una demostración de lo que somos como grupo y cuánto nos importan las cosas de América”.

El entrenador también detalló la idea con la que modificó el frente de ataque y dejó claro que no fue una ocurrencia de último momento, sino una búsqueda deliberada. “Fue una tentativa; cuando el equipo no funciona de la mejor forma, el entrenador busca variantes”, señaló. Después recordó que en su proceso ha intentado distintas fórmulas para mantener competitivo al equipo: “En estos casi tres años hemos dado demostraciones de conseguir inventar y buscar formas distintas que funcionen para acercarnos a los objetivos”. Sobre la ejecución, precisó que “tuve muy buenas sensaciones, sobre todo cuando Brian pasó a ser el hombre más profundo; Toluca tiene una presión al hombre que te regala espacios profundos y por ahí pensamos el partido”.

El mensaje al americanismo y el peso de Azcárraga en el plantel

Jardine también aprovechó la conferencia para mandar un mensaje a quienes habían puesto en duda al plantel y al cuerpo técnico. No quiso responder desde la confrontación, sino desde el rendimiento del equipo. “No tenemos que dar el mensaje sino dentro de la cancha y, sobre todo, a nuestros aficionados”, dijo. Para el brasileño, el triunfo fue una forma de corresponder a la gente que se ha mantenido cerca del equipo en el momento más incómodo: “Era muy importante dar una respuesta a los nuestros, a los que están en el barco pase lo que pase”. Incluso lanzó una frase con carga interna hacia quienes se alejaron tras los malos resultados: “En dos años y medio algunos ya bajaron del barco y subieron otra vez; nosotros somos tranquilos y aceptamos, si quieren subir otra vez, no pasa nada”.

Ese mismo tono apareció cuando habló del objetivo inmediato del grupo. Jardine no escondió la ambición ni rebajó el discurso, a pesar de las dudas que rodearon al equipo en días recientes. “Este grupo va a pelear por el título y va a tratar de representarlos a la altura; mientras tengamos chances, vamos a dar algo más de lo que veníamos dejando”, sostuvo. Después, al tocar el tema de Emilio Azcárraga, colocó la visita del propietario como un factor que movió al vestidor en un momento delicado: “La institución tiene grandes líderes y el patrón es nuestro máximo líder. Tuvo la sensibilidad de aparecer en una hora importante para decir que confiaba en nosotros y que diéramos la vuelta rápido”.

A partir de ahí, el técnico profundizó en lo que significó escuchar ese respaldo desde la parte más alta del club. “Escuchar esto de nuestro dueño en uno de los momentos más difíciles desde que estoy aquí fue un combustible a más que te hace buscar fuerzas cuando estás agotado”, afirmó. También incluyó a Santiago Baños en ese respaldo estructural: “Es muy importante tener líderes como él y como Baños, que nos inspiran y están juntos en las malas”. Sobre los rumores de una eventual salida, fue directo y cerró el tema sin rodeos: “Me siento respaldado por la directiva, los jugadores y la afición. Como entrenador, no me verás renunciando a menos que pase algo muy grave. Sigo muy comprometido con la institución y con la sensación de que podemos dar la vuelta y dar una alegría más a la afición en este torneo”.

La polémica del final y la confianza para el cierre

En el tramo final de la conferencia apareció uno de los temas que dejó el partido: el incidente entre las bancas y el ambiente encendido con el que se cerró el encuentro. Jardine eligió la prudencia y evitó alimentar la discusión. “Te confieso que no sé qué pasó en las bancas; creo que se calentaron todos”, comentó. Luego explicó por qué prefirió mantenerse al margen: “Yo procuré alejarme porque, si entro en una pelea, es difícil sacarme; intenté mantenerme fuera para no calentarme”. Su lectura fue más hacia la tensión competitiva que hacia una ruptura con el cuerpo técnico rival: “Hay un respeto mutuo con el Turco y su cuerpo técnico, pero las cosas se calientan por la rivalidad de estar peleando arriba”.

El estratega cerró con una valoración menos emocional y más competitiva del momento que atraviesa el América. No habló de tranquilidad, habló de confianza, una diferencia que retrata con precisión el escenario del club. “No hay tranquilidad porque quedan partidos complicados con rivales directos. Tenemos menos puntos de los que deberíamos tener en esta instancia y me gustaría ya estar garantizado entre los ocho”, reconoció. Pero enseguida marcó lo que, a su juicio, deja esta victoria ante Toluca: “Ganar a un rival como este te da la confianza suficiente para saber que podemos enfrentar a cualquier rival de la liga. No nos da tranquilidad, sino confianza para un cierre de torneo bastante complicado”.

Esa fue la idea que terminó dominando la comparecencia de Jardine. No presentó el 2-1 como una solución definitiva, pero sí como una señal de reacción, de respaldo interno y de resistencia competitiva. El técnico habló del plan que encontró respuestas, del dueño que se hizo presente en el peor momento y de un grupo que, al menos por una noche, volvió a parecerse al que compite sin bajar la cabeza. En Coapa no venden calma; venden convicción.

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