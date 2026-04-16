Mejores prospectos del NFL Draft: #9 Mansoor Delane

El jugador de LSU Tigers es el noveno mejor prospecto del NFL Draft 2026, promete ser un líder defensivo desde el primer día y Bengals, Dolphins y Cowboys lo tienen en la mira

Mansoor Delane. MICHAEL DEMOCKER/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

En los últimos años, la Universidad de LSU ha producido múltiples estrellas del perímetro en la NFL. Derek Stingley Jr. es un caso reciente, pero el talento sigue saliendo de Louisiana. Mansoor Delane se posiciona como el noveno mejor prospecto en nuestra lista de la clase 2026.

¿Quién es Mansoor Delane?

Nacido en Silver Spring, Maryland, el 15 de diciembre de 2003, Delane jugó al fútbol americano desde temprana edad. Durante su época en la preparatoria, destacó como la estrella de la Archbishop Spalding High School. Aunque fue calificado como un prospecto de tres estrellas, se comprometió con la Universidad de Virginia Tech.

Fue protagonista en tres temporadas con los Hokies. Sin embargo, para realmente sobresalir rumbo al profesionalismo, decidió transferirse a LSU. En Baton Rouge, se convirtió rápidamente en uno de los jugadores más eléctricos en defensa.

A sus 22 años, Delane se despide de la NCAA luego de cuatro temporadas, en las que disputó un total de 44 partidos.

Estilo de juego

Delane es una bestia en la cobertura hombre a hombre, pues su confianza, junto con su trabajo de caderas y pies, es prácticamente única. En su año de senior, tuvo 138 jugadas en cobertura hombre a hombre y solo fue objetivo en 14 ocasiones, lo que demuestra que los quarterbacks preferían lanzar hacia otros lados donde no estuviera defendiendo.

En cobertura en press, el córner logró 45 tacleadas, dos intercepciones y 11 pases desviados. Pero la estadística más impresionante de su último año es que no permitió ni una sola recepción para touchdown en más de 350 jugadas.

Mansoor se despidió de la NCAA con ocho intercepciones y como uno de 13 jugadores en el país en ser nombrado All-American de forma unánime.

¿En qué equipo podríamos verlo?

Aunque se encuentra en el limbo de ser una selección top diez debido a las necesidades primarias de cada equipo, hay que estar atentos a equipos como Bengals, Dolphins y Cowboys, quienes ostentan los picks del 10 al 12, respectivamente. Es poco probable que alguna franquicia no busque el talento nato de uno de los jugadores más consistentes de esta clase.

Desde el primer día, Mansoor Delane está listo para ser un líder defensivo y titular inmediato. Sobre todo, parece estar preparado para ser una estrella y convertirse en uno de esos nombres que se convierten en pesadillas para los mejores receptores de la NFL.

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