Pedro López lanza aviso: la selección mexicana femenil debe clasificar a Brasil 2027 para crecer

Agradeció el apoyo de la afición en Toluca, que se dio cita en gran número en el Nemesio Diez para poder ver el partido ante Puerto Rico

Reconoce que aun hay mucho trabajo que hacer para llegar al Mundial | Imago7

La selección mexicana femenil cerró la primera ronda de las Eliminatorias de la CONCACAF con una goleada 6-0 sobre Puerto Rico en el Estadio Nemesio Díez, resultado que confirmó su paso con autoridad en el proceso rumbo al Mundial y a los Juegos Olímpicos. El equipo dirigido por Pedro López dominó el encuentro desde el inicio y reflejó en el marcador su control del partido, en una noche donde también conectó con la afición que se dio cita en Toluca.

Tras el encuentro, el técnico español destacó el impacto que tendría lograr la clasificación a ambas competencias. “Más allá de los 6 goles, me quedo con las sensaciones; he visto disfrutar a las jugadoras y al público”, señaló. Además, fue claro sobre lo que representa este objetivo para el crecimiento del equipo: “Clasificar a la Copa del Mundo y a los Olímpicos sería como subir de segunda a primera división… hay que clasificar para no ponerle techo a todo lo que se está haciendo aquí en México”, explicó.

Además, destacó lo que está generando su selección en la afición mexicana, ya que se vivió una gran noche en el Infierno: “Lo que se ve en partidos como hoy tienen mucho trabajo detrás en muchas áreas, no solo en la deportiva. Nunca había visto jugar así a la selección mexicana con ese ritmo de juego en fase ofensiva. En una tarde donde se juegan 6 partidos de Liga MX y un América – Toluca varonil, meter 20,000 personas en una auténtica fiesta, con jugadores y afición disfrutando, y es lo que estamos generando con resultados”

A la vez, mencionó que fue el trabajo hecho en todas las áreas durante estas dos semanas lo que dio como fruto el pase a la siguiente ronda: “Esta manera de jugar siempre la intentamos, no siempre la conseguimos. Esta Fecha FIFA estuvo bien estructurada desde el principio; empezamos en el CAR, que son 2,300 metros, continuamos en Zacatecas, que también tenía altitud, y después estuvimos aquí una semana entera en Toluca entrenando en buenas instalaciones y ya adaptados a la altitud, y después el pasto de hoy está increíble, pero quitas un detalle de esos y ya no funciona”.

Asimismo, resaltó la labor que ha realizado su directiva para que cada vez el fútbol mexicano femenil tenga mejores condiciones para desarrollarse: “Es el trabajo de un cuerpo técnico creado para hacer las cosas bien; Andrea peleando para crear algo que no estaba creado e Ivar apoyando nuestras iniciativas para ser un equipo profesional con medios profesionales. Dicen Pedro López, pero aquí está mi asistente, el psicólogo y los servicios médicos; esta energía hay que aprovecharla, somos muy afortunados y tenemos que seguir construyendo para llevar a todo México la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos”.

Por último, dijo que uno de sus sueños es que esta clase de ambiente resultado se repita contra una potencia en el Mundial Femenil del 2031, que se hará en territorio azteca: “Lo he disfrutado mucho, como todos, y me gustaría hacer esto mismo en una Copa del Mundo; imagínate en el 2031, que se juega en México, hacer esto antes un rival como Francia o Inglaterra. Yo no renuncio a ello, vamos a intentarlo; si seguimos así, ¿por qué no?”.

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