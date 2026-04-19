¡Se encienden los ánimos! El América vs Toluca termina en una batalla campal en el Azteca

La expulsión de Helinho en los minutos finales hizo estallar a los futbolistas en el Coloso de Santa Úrsula

Jugadores de América y Toluca se engancharon en el Azteca | Imago7

La rivalidad entre América y Toluca suele encender los ánimos en la cancha, pero esta noche rompió con todo tipo de deportividad, ya que el partido de la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX terminó con una batalla campal entre los jugadores en la cancha del Estadio Azteca.

En los minutos finales el cuerpo técnico de los Diablos Rojos pidió una falta a su favor y ante los reclamos llegó la amonestación al Antonio ‘Turco’ Mohamed, algo que no cayó bien en el plantel, por lo que se dijeron de cosas con la otra banca, lo que desató una serie de empujones entre staff y elementos de la banca.

Antonio Mohamed también hizo una seña hacia el otro banquillo, señalándose sus partes íntimas para generar una mayor polémica a lo ocurrido en el Coloso de Santa Úrsula y que pudo haber terminado mucho peor de lo que fue.

Después de que la calma se hizo presente, se volvieron a encender los ánimos tras una falta de Helinho a Alan Cervantes al minuto 96. Una acción que el silbante vio como una agresión, por lo que le mostró la tarjeta roja directamente. Kevin Álvarez llegó a reclamarle al brasileño y éste se molestó, por lo que le dio un empujón, lo que generó la batalla campal.

A raíz de ese momento hubo de todo por el costado de la derecha de la cancha, con algunos empujones, manotazos y cruce de palabras. Incluso la abanderada Karen Díaz, quien jamás se achicó ante lo que ocurría, tuvo que meterse al campo para tratar de separar a Alejandro Zendejas y Helinho, quienes se calentaron de más al grado de darse dos manotazos.

Después de un par de minutos la bronca terminó para poder reanudar las acciones en el terreno de juego. Para la mala noticia de los Diablos Rojos, el tiempo no les alcanzó y terminaron perdiendo el compromiso de la jornada 15 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El Toluca terminó con 10 hombres con la expulsión de Helinho y a falta de conocer la cédula arbitral, podría haber más de una sanción tanto para el brasileño y algunos elementos de los escarlatas como para futbolistas del América, quienes también respondieron a la violencia.

La bronca se trasladó a los pasillos del Estadio Azteca

En redes sociales circula un video en el que se puede ver que la bronca que inició en el campo se trasladó al pasillo que va de la cancha a los vestidores y que tiene visibilidad de algunos aficionados. El archivo multimedia se puede ver en la cuenta @diana_mac en Instagram, donde se puede ver a miembros del staff de uno y otro equipo, así como de algunos jugadores, como es el caso del propio Helinho e incluso, también está una persona con camiseta blanca y gorra gris que tiene un parecido a Henry Martín.

Incluso, después de que terminó el pleito entre ambos conjuntos en dicha zona, del otro lado del cristal, hubo aficionados que le gritaron de todo a Helinho, quien estaba completamente molesto y respondió con algunas señas y golpeando el vidrio que los separaba.

Del otro lado se ve que es gente del América agrediendo. pic.twitter.com/GJp9YrDdbo — J a v i e r ➐ (@Javier26ms) April 19, 2026

Con esta victoria, Las Águilas escalaron a la sexta posición de la tabla general con 21 unidades, por lo que ahora apunta a un cierre de torneo de buena manera para seguir aspirando por el título en el Clausura 2026 de la Liga MX.

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