Costa Rica golea a Guatemala y avanza a la siguiente ronda de la eliminatoria Concacaf W

El conjunto local cumplió con su objetivo y aseguró su clasificación a la siguiente fase, mientras que la visita quedó eliminada.

Costa Rica, con el sueño de jugar el Mundial y los Juegos Olímmpicos | Concacaf

Costa Rica derrotó 3-0 a Guatemala en el Estadio Nacional de San José por la eliminatoria femenina de Concacaf, en un partido que definió el futuro de ambos equipos en el torneo. El conjunto local cumplió con su objetivo y aseguró su clasificación a la siguiente fase, mientras que la visita quedó eliminada.

El encuentro comenzó con una propuesta ofensiva de Guatemala, que generó una ocasión clara en los primeros minutos. Sin embargo, Costa Rica logró sostener ese inicio y fue ganando control del juego con el paso del tiempo, aprovechando mejor sus oportunidades.

La apertura del marcador llegó en la primera parte por intermedio de Gloriana Villalobos, tras una acción de balón detenido que terminó en un remate preciso para el 1-0. Esa ventaja le permitió a Costa Rica manejar el ritmo del partido antes del descanso.

Costa Rica resolvió el partido en el segundo tiempo

En la segunda mitad, el equipo local amplió la diferencia con un gol de Sheika Scott, quien definió una jugada de contragolpe para el 2-0. Esa anotación le dio mayor tranquilidad para administrar el desarrollo del encuentro.

Guatemala intentó reaccionar y llegó a convertir un gol que luego fue anulado por fuera de juego. A pesar de ese intento, no logró sostener la presión ni generar más peligro en el área rival.

En los minutos finales, Priscila Chinchilla selló el resultado con el 3-0, cerrando el partido sin mayores complicaciones y confirmando la superioridad del conjunto local.

Con este triunfo, Costa Rica alcanzó los 12 puntos y aseguró el primer lugar del grupo, lo que le permitió avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Por su parte, Guatemala finalizó con 9 unidades y quedó fuera de la competencia, sin opciones de seguir en la carrera hacia el Mundial y los Juegos Olímpicos.

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