Beca Rita Cetina 2026: fechas de registro y cuándo se entregan las tarjetas y los $2,500

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina 2026 abrió su proceso de registro para millones de estudiantes de primaria en México, con el objetivo de apoyar la economía de las familias para la compra de útiles y uniformes escolares. Este programa social impulsado por el Gobierno federal otorgará un pago anual de 2,500 pesos por cada alumno inscrito en escuelas públicas del país.

Autoridades educativas informaron que el registro se realiza completamente en línea y estará disponible por tiempo limitado, por lo que madres, padres o tutores deben completar el trámite dentro del periodo oficial. El apoyo económico será depositado a través de la tarjeta del Banco del Bienestar que se entregará posteriormente a los beneficiarios.

¿Cuáles son las fechas para el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

El registro para la Beca Rita Cetina 2026 está abierto del 2 al 19 de marzo de 2026, periodo en el que madres, padres o tutores podrán inscribir a estudiantes de primaria pública en el portal oficial del programa. Durante este proceso se prevé que alrededor de 12 millones de niñas y niños puedan registrarse para recibir el apoyo económico correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

Las autoridades recomiendan realizar el trámite lo antes posible, ya que después del cierre de la convocatoria no será posible completar el registro hasta el siguiente periodo oficial del programa.

¿Cómo se hace el registro para la Beca Rita Cetina y cuáles son los requisitos?

El registro se realiza únicamente en línea mediante el portal oficial del programa y requiere que la madre, padre o tutor tenga una cuenta activa en el sistema Llave MX para iniciar sesión.

Una vez dentro del sistema, el proceso consiste en registrar primero los datos del tutor y posteriormente capturar la información del estudiante inscrito en primaria pública.

Entre los principales requisitos para completar el trámite se encuentran:

CURP del padre, madre o tutor

CURP del estudiante

Identificación oficial vigente digitalizada

Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)

Correo electrónico y número telefónico de contacto

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela del alumno

Todos los documentos deben cargarse en formato digital dentro de la plataforma, y el registro es totalmente gratuito.

¿Para quién es la Beca Rita Cetina en México y de cuánto es el apoyo?

La Beca Rita Cetina está dirigida a estudiantes inscritos en primarias públicas de México, como parte de una política de apoyo económico para fortalecer la educación básica y reducir el abandono escolar. El programa otorga un pago único anual de 2,500 pesos por cada alumno registrado, dinero que puede utilizarse para comprar útiles, uniformes u otros gastos escolares.

Debido a su carácter universal, el apoyo puede ser solicitado por todas las familias con hijos en primaria pública que cumplan con el registro dentro del periodo establecido.

¿Cuándo se entregan las tarjetas de la Beca Rita Cetina y el pago de $2,500?

Después de finalizar el registro y la validación de datos, el programa contempla la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar entre abril y mayo de 2026. Posteriormente, el depósito del apoyo económico de 2,500 pesos se realizará durante el verano de 2026, aproximadamente entre julio y agosto, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Las familias beneficiarias recibirán notificaciones sobre la dispersión del pago y podrán consultar el estatus de su apoyo en la plataforma oficial del programa. En resumen, la Beca Rita Cetina 2026 ofrece un apoyo anual de $2,500 para estudiantes de primaria pública, con registro en línea del 2 al 19 de marzo y pagos previstos para el verano de 2026 tras la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

