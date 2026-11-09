Buffalo Bills vs Minnesota Vikings en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 9, al momento

Un partido que genera gran expectativa entre la afición por el buen momento de ambas franquicias en la temporada

Bills vs Vikings, en vivo el MNF de la Semana 9 de la NFL | Claro Sports

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Buffalo Bills y Minnesota Vikings en el US Bank Stadium, en el Monday Night Football de la Semana 9 de la NFL. Un choque que genera gran expectativa por el buen momento que atraviesan las dos franquicias al sumar seis victorias y una sola derrota.