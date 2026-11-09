Félix Fernández cuestiona la titularidad de Malagón: “Cota nunca debió dejar de ser titular”

Félix Fernández cuestionó la decisión de colocar a Luis Ángel Malagón como titular del América por encima de Rodolfo Cota. Durante el debate, el exguardameta sostuvo que Cota debía conservar el puesto, una opinión que encontró oposición entre los demás integrantes de la mesa.

“Cota nunca debió dejar de ser titular porque nunca la perdió”, afirmó Fernández sobre la titularidad. Para el analista, el relevo en la portería no debía producirse, pues consideró que Rodolfo no había perdido su lugar.

Félix también manifestó su desacuerdo con la elección de Malagón: “Nunca debió haber sido el titular”. Su postura centró la discusión en la decisión de devolverle el puesto, mientras sus compañeros defendieron la necesidad de darle confianza.

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Félix Fernández sostiene que Cota debía conservar la titularidad

El planteamiento de Fernández fue mantener a Cota en el arco americanista. El exfutbolista consideró que Malagón no debió ocupar ese lugar, en contraste con los argumentos de la mesa sobre su trayectoria y su participación en los títulos del equipo.

Los demás participantes de la mesa de Claro Sports por W Radio, Alejandro Orvañanos, Alberto Lati y Miguel Gurwitz, recordaron que Malagón fue importante durante el tricampeonato del América. Desde esa perspectiva, señalaron que sus actuaciones anteriores justificaban sostener el respaldo, incluso ante las dudas sobre sus intervenciones recientes.

“Yo creo que debe de mantenerse porque ya le dieron la confianza, porque ya nos demostró en el tricampeonato que fue clave, que fue importantísimo”, fue uno de los argumentos de la mesa para contradecir la postura de Fernández.

La mesa defiende a Malagón y debate sobre sus salidas

La discusión también abordó las salidas de Malagón y las dificultades para intervenir en los centros. El entrenamiento y la confianza fueron dos de los factores señalados durante el intercambio, así como la posibilidad de modificar aspectos técnicos del juego aéreo de un guardameta.

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Otro de los puntos fue la responsabilidad de la defensa para proteger al portero. Durante la conversación se explicó que delimitar las zonas de intervención dentro del área puede ayudar a distribuir las tareas entre el arquero y sus compañeros ante los envíos del rival.

La diferencia principal quedó en la elección del titular: Félix Fernández defendió que Cota no debía perder el puesto, mientras el resto de la mesa respaldó a Malagón. El exguardameta cuestionó el cambio y sus compañeros apelaron a la confianza y al peso del portero en el tricampeonato.

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