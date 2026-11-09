Homenchenko protagoniza un tenso intercambio con la afición de Gallos y después ofrece disculpas

El mediocampista uruguayo explicó el motivo de su discusión con un aficionado en La Corregidora y confirmó su respeto por Gallos Blancos

Homenchenko se mete en polémica con la afición de Gallos | Imago7

El regreso de Santiago Homenchenko a las canchas después de varias semanas de ausencia no terminó de la mejor manera. Además de la derrota de Querétaro por 2-0 ante Puebla, el mediocampista uruguayo protagonizó un momento de tensión con un aficionado en el Estadio Corregidora, situación por la que posteriormente ofreció disculpas a través de sus redes sociales.

El incidente ocurrió al finalizar el primer tiempo, cuando Homenchenko intercambió palabras con una persona ubicada en la tribuna. La discusión subió de tono y, ante la posibilidad de que el enfrentamiento pasara a mayores, su compañero Guillermo Allison intervino para acompañarlo rumbo al vestidor y evitar que continuara el altercado.

La reacción del futbolista provocó inconformidad entre algunos seguidores de Gallos Blancos, especialmente por el momento que atraviesa el conjunto queretano en el Apertura 2026. La derrota frente a La Franja representó su quinto descalabro consecutivo, una racha que complicó sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

El episodio también llamó la atención debido a que Homenchenko regresaba a la actividad después de varias semanas sin disputar un encuentro oficial. El uruguayo recibió la oportunidad de reaparecer en el once titular, aunque su regreso quedó marcado tanto por el resultado adverso como por el enfrentamiento verbal que sostuvo con el aficionado.

Santiago Homenchenko ofrece disculpas a la afición de Querétaro

Horas después del encuentro, el propio mediocampista recurrió a sus redes sociales para explicar lo sucedido y reconocer que su reacción no fue la adecuada. Homenchenko aseguró que la discusión comenzó cuando una persona de la tribuna señaló de manera negativa a uno de sus compañeros, situación que lo llevó a intervenir en su defensa.

“Ayer tuve el error de enojarme con una persona puntual que estaba señalando a un compañero de mala manera. Esto me hizo reaccionar en su defensa, por la frustración del momento. No fue en general hacia ustedes, afición”, publicó el uruguayo, quien buscó aclarar que su molestia estuvo dirigida exclusivamente hacia una persona y no contra los seguidores del equipo.

Asimismo, el futbolista reiteró el compromiso que mantiene con la institución y el respeto que siente por sus aficionados, a pesar del episodio ocurrido en La Corregidora. “Saben bien que yo a este equipo y a este escudo les tengo mucho cariño y, sobre todo, respeto. ¡Vamos arriba!”, expresó el mediocampista en su mensaje.

Santiago Homenchenko se perderá el partido de Querétaro ante Monterrey

El regreso del uruguayo también dejó consecuencias deportivas para Gallos Blancos. Homenchenko recibió una tarjeta amarilla en los minutos finales del encuentro ante Puebla, con la que llegó a cinco amonestaciones en el Apertura 2026. Por esta razón, deberá cumplir un partido de suspensión y no estará disponible para enfrentar a Monterrey, por lo que Querétaro tendrá que afrontar su siguiente compromiso sin el mediocampista, quien apenas había vuelto a la actividad después de su ausencia.

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