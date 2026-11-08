Packers vs Patriots en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 9, al momento

Green Bay y New England llegan con marca de 5-3 y cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de la temporada 2026

Packers vs Patriots en vivo por Claro Sports

Los Green Bay Packers se enfrentan New England Patriots, correspondiente a la semana 9 de la NFL 2026. Este domingo 8 de noviembre, el Gillette Stadium de Foxborough será escenario de un enfrentamiento entre dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por los primeros lugares de sus respectivas divisiones. Ambas franquicias llegan con récord de cinco victorias y tres derrotas (5-3), además de cuatro triunfos en sus últimos cinco compromisos. Green Bay viene de superar 27-19 a Carolina Panthers, mientras que New England derrotó 24-19 a Miami Dolphins. El partido comenzará a las 15:25 horas, tiempo del centro de México.

El duelo entre los quarterbacks Jordan Love y Drake Maye será uno de los principales atractivos del encuentro. Love encabeza la NFL con 2,246 yardas por pase y acumula 16 envíos de touchdown, mientras que Maye ha participado en al menos tres anotaciones en cada uno de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, ambos equipos tendrán ausencias: los Packers no contarán con Micah Parsons por una lesión de rodilla, mientras que los Patriots perderán a A.J. Brown y TreVeyon Henderson. Green Bay domina la serie histórica con siete victorias por seis de New England, incluido el triunfo 27-24 en tiempo extra durante su último enfrentamiento, disputado en octubre de 2022.