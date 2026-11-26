El exfutbolista de ambas instituciones analiza la eliminatoria de cuartos de final del Apertura 2026 y advierte sobre los riesgos de confiarse ante La Fiera

Lupillo Castañeda considera que León puede darle un susto a Cruz Azul. | Imago 7

León y Cruz Azul volverán a encontrarse en una Liguilla del fútbol mexicano este jueves 26 de noviembre, cuando disputen el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 en territorio guanajuatense. Previo al encuentro, Guadalupe Castañeda, exjugador de ambas instituciones, advirtió que La Máquina no debe confiarse, pese a llegar como favorita para avanzar a las semifinales.

En entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, el exdefensa compartió su perspectiva sobre una eliminatoria que despierta sentimientos encontrados, pues durante su trayectoria consiguió el ascenso y un campeonato con La Fiera, además de formar parte del equipo cementero que conquistó el título del Invierno 1997.

“Grandísimos sentimientos porque yo en León vi algo muy maravilloso que fueron las liguillas, el campeonato. Las liguillas en provincia parece que tienen más sabor y en León era maravilloso lo que se vivía. Por eso, de ascender con León, de ser campeón con León, de estar tantos años en el azul, realmente, sentimientos encontrados”, expresó.

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Lupillo Castañeda advierte sobre el peligro de León en la Liguilla

Aunque reconoció que Cruz Azul parte con ventaja por lo mostrado durante la fase regular del Apertura 2026, al terminar en el segundo lugar general, Castañeda destacó que el equipo dirigido por Javier Gandolfi tiene argumentos para complicar las aspiraciones de los cementeros, siempre y cuando consiga mantener el orden y motivar a sus futbolistas.

“Ustedes saben que la Liguilla es un torneo aparte, es muy diferente y, por más que Cruz Azul esté arriba de León, si Gandolfi logra hacer algo importante de motivar a los jugadores…”, señaló el exfutbolista.

Lupillo también recordó una experiencia durante su carrera profesional, cuando uno de sus entrenadores decidió modificar el planteamiento habitual de su equipo para afrontar una eliminatoria. Aquella decisión terminó por costarles la clasificación, por lo que consideró fundamental que La Máquina mantenga el estilo de juego que le permitió obtener resultados durante el torneo.

“¿A qué voy con esto? Que lo que Cruz Azul viene haciendo lo tiene que hacer otra vez”. El exdefensa reconoció que el conjunto cementero es el favorito por su posición en la clasificación, aunque lanzó una advertencia sobre lo que podría suceder si los esmeraldas consiguen competir con orden e intensidad: “Les va a dar un susto grande a Cruz Azul”.

Lupillo Castañeda recuerda la final entre Cruz Azul y León de 1997

El enfrentamiento entre ambas instituciones también llevó al exfutbolista a recordar la final del Invierno 1997, en la que Cruz Azul puso fin a una sequía de 17 años sin conquistar el campeonato de liga. Castañeda aseguró que La Máquina fue superior a León en aquella eliminatoria, independientemente de la polémica acción entre Ángel David Comizzo y Carlos Hermosillo que terminó por definir el título.

“Completamente convencido de que Cruz Azul fue mucho mejor que León. Fuimos mucho mejores en el 97. En el partido de ida los apabullamos y debimos haberles metido cuatro goles, se salvaron, las fallamos”, recordó Castañeda, quien también dejó clara su postura sobre la intervención del guardameta argentino: “A nosotros nos favoreció, pero no necesitábamos que nos ayudara. Sí, lo merecimos, fuimos mejores, pero no necesitábamos que nos ayudaran”.