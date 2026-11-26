El equipo inglés y el polaco firmaron un empate que no los deja dormir tranquilos, esto pensando en la tabla de posiciones.

Sunderland iguala con Jagiellonia | Reuters

El Sunderland recibió en el Stadium of Light al Jagiellonia por la quinta fecha de la Europa League, encuentro que tuvo emociones principalmente en el complemento. A pesar que ambos buscaron las formas de hacerse con el triunfo, el marcador terminó siendo un 1-1 con también una sola unidad para cada escuadra en la tabla.

Los equipos llegaban a este encuentro luego de perder en la jornada anterior, el inglés contra el Dinamo Zagreb y el polaco ante Levski. Es por eso que necesitaban sumar de a tres, pues de a poco se va acercando el cierre de la primera fase y es mejor tener un buen colchón para poder estar en la siguiente instancia.

En la primera parte del encuentro no se abrió el marcador, aunque el local tuvo mayor probabilidad de hacerlo con tres remates a puerta conta uno del visitante. Sin embargo, la constante fue la falta de definición en las porterías. En el complemento es que llegaron las emociones, aunque también hay que decir que faltó mayor intensidad ofensiva para haber roto la paridad.

Una ventaja que no se pudo sostener

En el amanecer del reinicio del partido, Timur Tuterov puso el primero de la noche con un remate de cabeza dentro del área. Fue un gol tempranero que en el papel podía desbaratar al Jagiellonia, pero el club polaco no bajó los brazos y más adelante iba lograr poner todo de nuevo en tablas.

Al 52′, prácticamente cinco minutos después de la anotación de la escuadra inglesa, el Jagiellonia convirtió por intermedio de Kamil Jozwiak, aprovechando un error defensivo para cobrar. Luego de eso, el partido se tornó disputado en el mediocampo y con ambos equipos cometiendo faltas.

Por momentos el Sunderland adoptó una postura ofensiva, mandando a casi todos sus jugadores al ataque. Sin embargo, no consiguió convertir de nuevo y perdió una oportunidad valiosa de sumar dos puntos más para estar más tranquilo en la tabla. El panorama es más complejo para los polacos, ya que su inicio ha sido irregular con apenas un triunfo en lo que va de la competencia.

Tras su enfrentamiento, Sunderland continúa en puestos de playoffs con ocho unidades, a dos de entrar a zona de clasificación directa a octavos de final. Jagiellonia por su parte se ubica en el puesto 30 con 4 puntos, a dos también de meterse al repechaje. Habrá que esperar si a ambos les alcanza para seguir compitiendo en la Europa League.

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