Jan-Niklas Baste convirtió el gol del triunfo en el tiempo de descuento.

Gran partido entre Friburgo y Twente en Alemania | REUTERS/Murad Sezer

El Friburgo venció 2-1 al Twente por la cuarta jornada de la UEFA Conference League, con un gol de Jan-Niklas Beste en el tercer minuto de descuento. Cyriaque Irié abrió el marcador para el equipo alemán y Younes Taha empató de tiro libre en el segundo tiempo. El gol de Beste le quitó el invicto al conjunto neerlandés, que había ganado sus tres partidos anteriores en el torneo.

El Twente había empezado mejor y obligó a Mio Backhaus a intervenir dos veces antes de los diez minutos. El arquero del Friburgo sacó junto al poste un tiro libre de Daouda Weidmann y volvió a responder cuando Bart van Rooij encontró a Aske Adelgaard dentro del área. El lateral llegó libre al remate, pero no pudo vencerlo.

La apertura llegó en la otra área, mientras Daan Rots todavía reclamaba un penal para los visitantes. El árbitro dejó seguir y el Friburgo salió de contra. Yuito Suzuki filtró el pase para Cyriaque Irié, que apareció sin marca por el segundo poste y definió de zurda, abajo, para poner el 1-0 a los 11 minutos.

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La desventaja no cambió la manera de atacar del Twente. Sondre Ørjasæter insistió por la izquierda: primero remató apenas afuera y después enganchó hacia el centro y exigió a Backhaus, que despejó con los puños. La última ocasión clara antes del descanso, sin embargo, fue del local. Irié encontró con un centro a Igor Matanović y Joël Drommel contuvo su remate.

Suzuki estuvo cerca del segundo al regreso del vestuario, con un cabezazo que salió junto al poste tras un centro de Vincenzo Grifo. El que acertó fue Younes Taha: al 62’, acomodó la pelota a unos veinte metros del arco y clavó un tiro libre de zurda en la escuadra derecha. El festejo con los aficionados que viajaron desde Enschede fue su última acción: un minuto después lo reemplazó Marko Pjaca.

También el Friburgo encontró respuestas en el banco. Julian Schuster mandó al campo a Jordy Makengo, Lucas Höler y Beste, y los dos primeros casi rompieron el empate al 73’: centro de Makengo desde la izquierda y cabezazo de Höler que se fue por poco. La ocasión definitiva le quedó a Beste. Había entrado por Irié, el autor del primer gol, y terminó marcando el segundo después del penal que falló Ginter.

Con el triunfo, el Friburgo alcanzó al Twente con nueve puntos al cabo de cuatro jornadas de la fase de liga. Los dos volverán a jugar el jueves 10 de diciembre: el equipo alemán recibirá al Panathinaikos y el conjunto de Enschede visitará al Aarhus en Dinamarca.

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