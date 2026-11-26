Olimpia ya quedó como líder.

Olimpia fue el mejor de la fase de grupos | @cdolimpia

El Torneo Apertura 2026 de la Liga de Honduras cerrará este fin de semana su fase regular con una definición que promete emociones. Olimpia llega con el primer lugar asegurado y terminará como líder independientemente de los resultados, mientras que la atención estará puesta en la disputa por el segundo boleto directo a semifinales.

Motagua, Marathón y Real España mantienen posibilidades de quedarse con la segunda posición, por lo que sus últimos compromisos tendrán un valor decisivo. Los tres buscarán aprovechar la jornada para acompañar a Olimpia en semifinales y evitar una instancia previa de eliminación.

Con el liderato resuelto, la pelea entre esos tres aspirantes será el gran atractivo del cierre. Un solo equipo conseguirá el premio de avanzar directamente a semifinales, en una última fecha que obligará a estar atentos tanto al resultado propio como a lo que ocurra con los rivales.

¿Cuándo y a qué hora se juega la jornada 16 de la Liga Nacional de Honduras?

La jornada 16 del Apertura de Honduras, se jugará en su totalidad el sábado 28 de noviembre desde las 19 hs. El motivo de la simultaneidad tiene que ver con que muchos equipos aún tienen chances y por ende para evitar especulaciones.

¿Qué necesitan Marathón, Motagua y Real España para avanzar directo a semifinales?

Como primera medida, los tres necesitan ganar para asegurar un lugar y luego esperar resultados. El caso es que Marathon y Motagua tienen la misma cantidad de puntos, 31 y la misma diferencia de gol, +12. Detrás viene Real España con 29, por lo que ellos sí deben ganar, para aspirar a ello.

¿Quién se queda con el último boleto al repechaje y qué pasa con el último lugar?

Lobos UPNFM, Génesis y Olancho llegan a la última jornada con posibilidades de quedarse con el último boleto al repechaje del Apertura de Honduras. Los universitarios ocupan el sexto puesto con 19 puntos y dependen de sí mismos: una victoria como locales frente a Juticalpa les asegurará la clasificación. Si empatan o pierden, deberán esperar los resultados de sus perseguidores y, si corresponde, la aplicación de los criterios de desempate.

Génesis suma 18 unidades y afrontará una exigente visita a Marathón, con la obligación de sumar y mirar lo que ocurra con Lobos. Un triunfo le permitiría alcanzar los 21 puntos y superar a los universitarios si estos no ganan, aunque también deberá atender el resultado de Olancho. Incluso un empate podría mantenerlo en disputa si Lobos pierde y los desempates lo favorecen.

Olancho, también con 18 puntos, recibirá a Motagua y buscará una victoria que lo mantenga en la pelea. Los potros necesitan que Lobos no gane y que Génesis no los supere en la clasificación. Así, los tres encuentros estarán conectados en una definición por el sexto lugar, último puesto que permite seguir en competencia mediante el repechaje.

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